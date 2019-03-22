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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda "Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın A Haber'deki açıklamalarından satır başları:

KURDA DALGALANMA

Bahsettiğiniz mevzu çok önemli. Türkiye ekonomisi nasıl bir yol kat etmiş. Türkiye'de piyasalara güven verecek ortam oluştu. Türkiye normal bir coğrafyada yaşamıyor. Amerika'da 2007'den bu yana büyük bir endişe doğuracak bazı datalar açıklandı. Küresle piyasalara etkisi ... Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var.

  • Türkiye ekonomisi her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım atıyor.

Tanzim sürecinin başladığı dönemde Antalya'da fırtına oluştu, seralar yıkıldı. Sonuç 5 liradan 15 liraya fırladı. Meselenin arkasında başka bir şey varmış. Bunu fırsat bilen iki kesim, seradan yıkılan alanı bahane eden bir kesim stokçuluk yaparak fiyatı yukarıya çekti.

Yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız.

2003 yılından itibaren iç dış müdahale süreci yaşadık. Türkiye 2002 yılından itibaren 3 bin 895 doları geçtikten sonra trend yakaladı. Türkiye bölgesel içeriden ve dışarıdan kaynaklı müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Gezi bir oldu 4-5 olan faizler 6-7 lere çıktı. 2015-16 darbe süreci yaşandı. Onu püskürttük terör eylemleri. Her gün dibimizde..

Benim tahminim hep onu ifade ettim, muhtemelen eylül ayında enflasyonda tek haneyi görme ihtimalimiz yüksek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Önümüzdeki aylarda muhtemelen yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Seçim sonrası önümüz çok açık uzun süre seçim yok. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız.

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Anahtar Kelimeler:
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