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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, mart ayı sanayi üretim rakamlarıyla ilgili olarak "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretimi

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