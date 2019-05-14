Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi rakamlarını değerlendirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paket ile sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız. pic.twitter.com/N5roSQ5oxP — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 14 Mayıs 2019



