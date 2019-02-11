Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tanzim satış açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarındaki fiyatlara ilişkin, "Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla kurulan tanzim satış noktası, Üsküdar'da hizmet vermeye başladı.

Üsküdar Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kısa, orta ve uzun vadeli çok net ve kararlı tedbirler aldıklarını, söz konusu tedbirlerden öncelikli ve kısa vadeli olan tanzim satış noktalarının, başta büyükşehir belediyelerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada çok yoğun ve hummalı bir çalışma sonucu hizmete girdiğini söyledi.

Albayrak, belirlenen 9 ürünün direkt üreticiden alınarak hiçbir marj konmadan, hızlı bir organizasyonla, gayet uygun ve makul fiyatlarla vatandaşa sunulduğunu bildirdi.