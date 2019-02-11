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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tanzim satış açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarındaki fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye'de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan tanzim satış açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tanzim satış noktalarındaki fiyatlara ilişkin, "Bu fiyatların yayılmaya başladığını tüm Türkiye’de göreceğiz. Amaç da bu zaten... Spekülasyon yapmak isteyen, fahiş kar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla kurulan tanzim satış noktası, Üsküdar'da hizmet vermeye başladı.

Üsküdar Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasını ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kısa, orta ve uzun vadeli çok net ve kararlı tedbirler aldıklarını, söz konusu tedbirlerden öncelikli ve kısa vadeli olan tanzim satış noktalarının, başta büyükşehir belediyelerinden İstanbul ve Ankara olmak üzere 80 noktada çok yoğun ve hummalı bir çalışma sonucu hizmete girdiğini söyledi.

Albayrak, belirlenen 9 ürünün direkt üreticiden alınarak hiçbir marj konmadan, hızlı bir organizasyonla, gayet uygun ve makul fiyatlarla vatandaşa sunulduğunu bildirdi.

Geçen hafta denetime giden yetkililerin bazı hallerde saldırıya uğradığını anımsatan Albayrak, "Buna izin vermemiz mümkün değil. Siz vatandaşın sofrası, gıdası, boğazı, cebiyle oynayamazsınız. Devlet gerekli her türlü tedbiri alır. 3-5 günde örgütlenerek bu noktaya geldik. Taptaze en kaliteli ürünü, en uygun maliyetli bir şekilde... Devlet gerekirse bu manipülasyonları yapanlara karşı gereğini yapar." diye konuştu.

Albayrak, önümüzdeki günler içerisinde yapılandırmayı daha da güçlendireceklerini belirterek, tanzim satış noktalarının ve satılan ürünlerin sayısının artırmak için bu ekosistemi genişleteceklerini ifade etti.

Orta ve uzun vadeli hedefler arasında seracılığın da olduğuna anımsatan Albayrak, "Seracılıkla ilgili geçtiğimiz cuma günü açıkladığımız paketle birlikte artık sera kapasitesini misli misli artıracak altyapı yatırımlarını başlatıyoruz. Nisan ve mayıstan sonra fiziki inşaatlara da başlayarak önümüzdeki kış, bir daha seracılık üzerinden fiyatlarla oynamaya çalışanlara hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.

Albayrak, İstanbul'daki tanzim satış noktalarına çok ciddi bir talep ve vatandaşın da memnuniyeti olduğunu ifade ederek, yaşanan aksaklıkların en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
Berat Bey; Yeni Cumhurbaşkanlığı HÜKÜMET Sistemi ile Hayata Geçen, AKP nin 16 Yılda Yaptıklarını Bir Çırpıda Ortadan Kaldıran; Adına Yeni Ekonomik Program Dediğiniz YEP Çok Başarılı. Köprü - Otoyol - Madenler - Enerji Santralleri - Barajlar - Taşınmazlar - Fabrikalar - Son Olarak Tank Fabrikasını SATIP, Uygulamaya Koyduğunuz YEP ile Domates - Biber - Patlıcan - Vb. Satma Fikri Çok ama Çok İYİ Olmuş. Bence Bu EKONOMİK MODELİN PATENTİNİ ALIN Dünyaya İHRACAT Yapın ve Ülkemize DÖVİZ Gelsin. Mutlaka Bu Politikanızı Kıskananlar Olacaktır. Size DURMAK YOK, YOLA DEVAM EDİN. Saygılarımla
marketlere söylediklerinizi elektrik ve doğal gaz için niye söylemiyorsunuz.bunlar seçim kandırmacaları....yemezler damat efendi....
yağ kuyruklarını eleştirenler parmak kaldırsın bişey diyecem.
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