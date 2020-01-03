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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat değerlendirmesi:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve ihracat değerlendirmesi:

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

"Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak" - "İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen yıl için belirlenen yüzde 12'nin altında enflasyon hedefinin yakalandığını, 2020'de de enflasyonla mücadelenin ana gündem maddelerinden biri olacağını belirtti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı enflasyon ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonda 2019'u hedefledikleri yüzde 12'nin altında kapattıklarını vurgulayan Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

- İhracata ve katma değerli üretime destek sürecek

Geçen yıl ihracatın yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına işaret eden Berat Albayrak, bu başarıda emeği geçenleri kutlayarak şunları kaydetti:

"İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat

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