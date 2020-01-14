Hazine ve Maliye Bakanlığından İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, "2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası." ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır." ifadelerine yer verildi.