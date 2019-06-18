Hazineden kurumsal yatırımcılara altına dayalı kira sertifikası ihracı

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, söz konusu kira sertifikası ihracı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden bakanlığa iletebilecek.

Taleplerin, bankalar tarafından 19 Haziran saat 14.00'e kadar bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekiyor.

Altına dayalı kira sertifikası, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altınlar karşılığında ihraç edilecek.

Yatırımcılar ihraca asgari 995/1000 saflıktaki 1 kilogram külçe altın ve katları şeklinde katılım sağlayabilecek.

Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet kira sertifikası ihraç edilecek, bu kapsamda 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe altın karşılığında 995 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.