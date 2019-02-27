Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi Genel Kurulu'na katıldı. Albayrak'ın buradaki konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız.

Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. Vergi sistemimizi bütüncül bir anlayışla değerlendiriyoruz ve tasarlıyoruz.

Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız. Dijital vergilendirmeye bu yıl güçlü refleks vereceğiz.

Yeni ekosistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Sağladığımız mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz.

Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.



