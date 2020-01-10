Hazır giyim ve konfeksiyoncuların rotası 2019'da AB ve Orta Doğu oldu

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe "2019 karnesi" çıktı. Sektör temsilcileri geçen yıl 17,7 milyar dolarlık ihracatın büyük kısmını Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu ülkelerine yaparken, İstanbul satışların "merkez üssü" oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke ihracatı geçen yıl 180,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken bu başarıda hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de dikkati çekti.

"Sanayi mamulleri" alanında yapılan 105,6 milyar dolarlık ihracatta 30,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi liste başına yerleşirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17 milyar 701 milyon dolarla bu kategoride ikinci sırada yerini aldı. Sektördeki ihracat geçen yıl 2018'e göre yüzde 0,4 artarak 17 milyar 628 milyon dolardan 17 milyar 701 milyon dolara yükseldi. Böylece sektör, toplam ihracatın yüzde 9,8'ini yaptı.

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