Hazır giyim ve konfeksiyoncuların rotası 2019'da AB ve Orta Doğu oldu

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye ekonomisinin önemli ihracat kalemlerinden hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe "2019 karnesi" çıktı. Sektör temsilcileri geçen yıl 17,7 milyar dolarlık ihracatın büyük kısmını Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu ülkelerine yaparken, İstanbul satışların "merkez üssü" oldu.
AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke ihracatı geçen yıl 180,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken bu başarıda hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de dikkati çekti.
"Sanayi mamulleri" alanında yapılan 105,6 milyar dolarlık ihracatta 30,6 milyar dolarla otomotiv endüstrisi liste başına yerleşirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17 milyar 701 milyon dolarla bu kategoride ikinci sırada yerini aldı. Sektördeki ihracat geçen yıl 2018'e göre yüzde 0,4 artarak 17 milyar 628 milyon dolardan 17 milyar 701 milyon dolara yükseldi. Böylece sektör, toplam ihracatın yüzde 9,8'ini yaptı.
- Afrika açılımı sektör ihracatına yansıdı
Hazır giyim ve konfeksiyoncuların ihracatta ana rotası AB ülkeleri oldu. Geçen yıl ihracatın 12 milyar 230 milyon dolarlık kısmı bu bölgeye yapıldı. AB ülkelerini, 2 milyar 22 milyon dolarla Orta Doğu ve 953 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri takip etti.
Türkiye'nin Afrika ülkelerine yönelik açılımı sektöre de olumlu yansıdı. Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyonda kıtaya ihracatı geçen yıl 2018'e göre yüzde 15,8 artarak 836 milyon dolara ulaştı. AB dışındaki diğer Avrupa ülkelerine ihracat da yüzde 6,57 artarak 534 milyon dolara çıktı.
- İhracatın büyük kısmı İstanbul'dan
İller bazında sektör ihracatına bakıldığında, İstanbul açık farkla liste başında yer aldı. Geçen yıl hazır giyim ve konfeksiyoncular ihracatın yüzde 69'luk bölümüne karşılık gelen 12 milyar 230 milyon dolarlık kısmını İstanbul'dan yaptı. Bu ili 1 milyar 570 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 299 milyon dolarla İzmir izledi.
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