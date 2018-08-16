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Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı

Haziran ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Sanayi Üretim Endeksi' raporunu açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artış kaydetti. Analistlerin veriye ilişkin artış beklentisi ise yüzde 5 civarındaydı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.
Bir önceki aya göre azalma var

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

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Anahtar Kelimeler:
sanayi TÜİK sanayi üretim endeksi

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