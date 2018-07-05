Haziran ayında ekonomide en çok bunlar konuşuldu

MTM’nin derlediği verilere göre geçtiğimiz ay ekonomiye dolardaki dalgalanmalar yön verdi. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden önce dolar kurundaki yükseliş, seçimlerden sonra düşüşe geçti. Açıklanan son enflasyon oranları beklentinin üstünde olurken banka faiz oranları da arttı.

DOLAR LİSTE BAŞI

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL'de iyimserlik kısa sürerek seçim öncesindeki seviyelere geri döndü. Dolar kurunda yaşan dalgalanmalar ay boyunca ekonomi gündeminden düşmedi. Yaşanan gelişmelerle birlikte dolar başlığı altında Haziran ayında medyada 126 bin 290 haber yer aldı.

İHRACATTA OLUMLU GELİŞMELER YAŞANDI

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, çelik ihracatının büyüme kaydederek yoluna devam ettiğini ve ülkemiz ihracatına çok ciddi katkıda bulunduğuna değindi. Listede ikinci sırada yer alan ihracat ile ilgili medyada 56 bin 711 haberin bulunduğu belirlendi.

Haziran ayında Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. İhracatın, Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,3 artışla 14 milyar 306 milyon dolara çıktığı görüldü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 22 milyar 65 milyon dolar oldu. MTM’nin Haziran ayı raporuna göre, ithalat 26 bin 116 haberin konusu oldu.

