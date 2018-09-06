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'Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi'

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi." dedi.

'Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi'

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi." dedi.

TBB Başkanı Aydın, "Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır." diye konuştu.

Aydın, "Mevduat getirisine vergi düzenlemesinin, dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Hüseyin Aydın tasarruf

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