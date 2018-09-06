Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, mevduat getirisine vergi düzenlemesine ilişkin, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi." dedi.
TBB Başkanı Aydın, "Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak. Böylece, dolaylı olarak kredi faizleri üzerindeki baskı da kısmen azalacaktır." diye konuştu.
Aydın, "Mevduat getirisine vergi düzenlemesinin, dolarizasyonun belirli ölçülerde azaltılması yönünde de katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.AA
Sanayi Bakanlığı 29 ithal ürün için toplatma kararı aldı
Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum