FİNANS
  4. Hello Tomorrow Türkiye'den "Challenge 2020" etkinliği

Hello Tomorrow Türkiye'den "Challenge 2020" etkinliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli: - "Türk usulü startup'lar meydana getirdik" - NASA JPL öncü mühendisi ve ASX'in kurucusu Dr. Anita Sengupta: - "Uçağın peşi sıra özellikle ayda ya da Mars'ta koloni kurulması konusunda istekli olan girişimci bakış, uzay için tasarlanan kapsüllerin ve roket teknolojisinin şu anki günlük kullanımımıza da hakim olabilmesi için gayret göstermekte" - "ASX şirketi olarak, tümüyle her parçasını kendi içimizde ürettiğimiz ve elektrikle çalışan uçak-helikopter karışımı araçlarımız da ABD'de bugün için kullanılmayan havaalanlarının gelecekteki en önemli müşterilerinden birisi olabilir" - Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: - "Akıllı telefonlar ileri teknoloji için kullanılıyor. Mobil teknoloji sayesinde veri ve bilgi elde edebiliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bilimi, teknolojiyi ve girişimciliği bir araya getirerek geleceğe yön verecek çözümler yaratan global bir girişim olan Hello Tomorrow'un Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli, "Türk usulü startup'lar meydana getirdik." dedi.

Hello Tomorrow Türkiye'nin düzenlediği "Challenge 2020" etkinliğinde konuşan Topalgökçeli, Türkiye olarak son 2 yılda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Topalgökçeli, "Biz burada herhangi bir kopyalama yapmadık. Türk usulü startup'lar meydana getirdik. Bir STK olarak başladık ve herkese hitap etmeye çalıştık. Büyük şirketlerin inovasyon yapabilmeleri için ortam oluşturduk. Hello Tomorrow olarak 128 ülkeden 5 bini aşkın şirketi bir araya getiriyoruz ve Ar-Ge açısından da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Misyonlarının Türkiye'yi global teknolojiye bağlamak ve amaçlarının istihdamı artırmak olduğunu vurgulayan Topalgökçeli, Hello Tomorrow Global Challenge yarışmasına 5 bin başvuru yapıldığını ve en iyi ilk 500 startup arasında İstanbul'un, ilk 10 kent arasında yer aldığını bildirdi.

Topalgökçeli, Türkiye'de çok genç bir ekosistem girişimciliği olduğuna işaret ederek, İstanbul'un, kentsel özellikleriyle kişileri ister istemez girişimciliğe yönelttiğini söyledi.

- Elektrikle çalışan uçak-helikopter karışımı araçlar

NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta da hava-uzay sektöründe çalışan kadın sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, kendisini bu anlamda bir rol model olarak gördüğünü ifade etti.

Sengupta, devamla şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze hem uzaydaki gezegenler hem de gezegenimiz Dünya, büyük dönüşümler içerisine girdi. Örneğin, başlangıçta birbirleriyle büyük benzerlik gösteren Merkür, Mars ve Dünya, aradan geçen 4 milyar yılın ardından büyük değişimler gösterdi. Bugün Dünya'da gördüğümüz organizmalar Mars'ta yok. Milattan önce tekerleği bulan insan, teknolojinin gelişmesiyle önce tren, ardından otomobil ve 19. yüzyıldan günümüze de uçağı ulaşım aracı olarak kullanıyor.

Uçağın peşi sıra özellikle ayda ya da Mars'ta koloni kurulması konusunda istekli olan girişimci bakış, uzay için tasarlanan kapsüllerin ve roket teknolojisinin şu anki günlük kullanımımıza da hakim olabilmesi için gayret göstermekte. Avrupa ya da Türkiye için söz edemesem de ABD'de bulunan ve halen küçük olması dolayısıyla da aktif olarak kullanılmayan binlerce havaalanının, gelecekte bu amaçla kullanılması adına bir zemin oluşturacağını öngörmek yanlış olmaz. Yine bizim ASX şirketi olarak, tümüyle her parçasını kendi içimizde ürettiğimiz ve elektrikle çalışan uçak-helikopter karışımı araçlarımız da ABD'de bugün için kullanılmayan havaalanlarının gelecekteki en önemli müşterilerinden birisi olabilir."

Uber'in kendileriyle ilgilendiğini ifade eden Sengupta, "Şu an tasarımını tamamlayıp deneme sürüşlerini de başarıyla gerçekleştirdiğimiz uçak-helikopter karışımı aracımız, 12 bin feet'e kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir ses yayıyor. Şimdilik kısa mesafeler için tasarlanan bu aracımızın karbon emisyonu ise daima sıfır olarak kalacak." dedi.

Dünya'yı korumak gerektiğini, bunu yapmanın yolunun teknoloji ve ulaşım olduğunu belirten Sengupta, bilim kurgunun amacının, toplumu motive ederek yeni teknolojileri üretmek, bu şekilde dünyayı daha iyi bir hale getirmek olduğunu vurguladı.

- "Akıllı telefonlar ileri teknoloji için kullanılıyor"

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise akıllı telefonların ileri teknoloji için kullanıldığını, mobil teknoloji sayesinde veri ve bilgi elde edebildiklerini, genelde Instagram'ın kullanıldığını anlattı.

Gürcan, "Küresel tabloya baktığımız zaman 1,1 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Bunun yüzde 43'ünü mobil telefonlar oluşturuyor. Geçen yıl mobil telefon tarafında yüzde 3'lük düşüş vardı. Fakat gelecek yıl 5G'den dolayı yüzde 3'lük büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

Bilgisayarın stabil bir şekilde ilerlediğini ifade eden Gürcan, "Bilgisayar sektöründe bir düşüş yaşandı. Düşüş durdu ve stabilite söz konusu. Gelecek sene de aynı stabiliteyi yakalamayı umuyoruz." dedi.

Gürcan, 5G sayesinde bazı inovasyonların geleceğini ve sektörde bazı oyun değişikliklerinin söz konusu olacağını vurguladı.

Akfen Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, bir altyapı holdingi olarak faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Altyapıya baktığımızda, holding ve start-up'lar arasında çok fazla ortak nokta görüyoruz. İkinci nesil bir üye olarak kurucuları startup'ları tanıyarak ve hangi sektörün, hangi şirketin böyle bir startup'a ihtiyacı olduğuna bakıyorum. Bir örnek vermem gerekirse, rezidans binalarda şantiye yönetim programı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz de çok fazla fintech'in bankacılıktan pay aldığını belirterek, "Bankacılar olarak startup'lara yatırım yapmayı bırakıp kendi inovatif laboratuvarlarımızı oluşturabiliriz. Bankacılar olarak şu anda onlarla iş birliği yapıyoruz." dedi.

Pazardaki her bir ürünü takip ettiklerini aktaran Cengiz, TEB'in bu startup'lara yoğun şekilde yatırım yaptığını, fintech'lerle rekabet ederken iş birliği yapmanın müşterileri açısından oldukça faydalı olacağını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecekDevrim gibi buluş! Tedavi 1 saniyeye inecek
Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakipKayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip
O ücretler geri alınabilir mi? Açıklama geldiO ücretler geri alınabilir mi? Açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hello Tomorrow Türkiye,

En Çok Okunan Haberler

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Fiyatlar uçtu! Vatandaş oraya koştu

Taksit sınırı 3'e indirildi

Taksit sınırı 3'e indirildi

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Kıdem tazminatında flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Derya Matraş Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu

Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip

Kayısı çekirdeği, ABD’nin bademine rakip

Ticaret Bakanlığından 'ekspertiz ücretlerine' ilişkin önemli açıklama

O ücretler geri alınabilir mi? Açıklama geldi

Manisa’da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe yerleştirildi

Manisa’da 2019 yılında 20 binden fazla kişi işe yerleştirildi

Varto'da kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor

Banka müdürünün tavsiyesi üzerine başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.