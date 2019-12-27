Henkel’de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Henkel’de CFO pozisyonunda göreve başlayacak.

Kendisi bu pozisyonu, aynı tarihte CEO görevine başlayacak olan Carsten Knobel’dan (50) devralacaktır.

Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah bu konudaki görüşlerini, “CFO görevini devam ettirmesi için, kurumumuz içinden oldukça yetkin bir isim olan Marco Swoboda’yı belirlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi, güçlü finansal uzmanlığının yanı sıra, uluslararası alanda yıllara dayanan bir deneyimin de sahibi” diye açıkladı.

Marco Swoboda, 1971 yılında Almanya’nın Velbert kentinde doğdu. Almanya’nın Bochum şehrinde yer alan Ruhr Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi eğitimi alan Swoboda, 1997 yılında Henkel Grup’un controlling/strateji biriminde kariyerine başladı.

Marco Swoboda, Henkel’in kimyasallar alanında faaliyet gösteren bölümünün Cognis adı altında yeniden yapılanmasının ardından, Hollanda’da bulunan bu yeni şirketin iş geliştirme ve birleşme & satın alma biriminde 2000 yılında çalışmaya başladı.

Kendisi Cognis’in bir özel sermaye konsorsiyumuna devredilerek elden çıkarılma sürecini yönetmiş, ardından grup ölçeğinde controlling yöneticiliğinde bulundu, 2006 yılında ise Henkel’e döndü.

Henkel’de iştirakler ve fonksiyonlar alanındaki controlling faaliyetinin yeniden düzenlenmesi görevini yürüten, Marco Swoboda, 2009 yılında ise ek olarak kurumsal planlama sorumluluğunu üstlendi.

2011 yılından 2014 yılına kadar, Şanghay merkezli Asya Pasifik finans organizasyonunun yöneticiliğini yürüttü, ardından Düsseldorf’ta bulunan Henkel genel merkezine döndü.

Küresel Finans Başkanı olarak, küresel finans organizasyonunun yanı sıra kurumsal muhasebe, iştirakler alanında controlling ve kurumsal finans/hazine birimlerinin de sorumluluğunu üstlendi. (Fotoğraflı)

