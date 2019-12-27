FİNANS
  4. Henkel’de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor

Henkel’de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 14:05 | Son Güncelleme

Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Henkel’de CFO pozisyonunda göreve başlayacak.

Henkel’de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor

İstanbul, 27 Aralık (DHA) - Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Henkel’de CFO pozisyonunda göreve başlayacak.
Kendisi bu pozisyonu, aynı tarihte CEO görevine başlayacak olan Carsten Knobel’dan (50) devralacaktır.
Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah bu konudaki görüşlerini, “CFO görevini devam ettirmesi için, kurumumuz içinden oldukça yetkin bir isim olan Marco Swoboda’yı belirlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi, güçlü finansal uzmanlığının yanı sıra, uluslararası alanda yıllara dayanan bir deneyimin de sahibi” diye açıkladı.
Marco Swoboda, 1971 yılında Almanya’nın Velbert kentinde doğdu. Almanya’nın Bochum şehrinde yer alan Ruhr Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi eğitimi alan Swoboda, 1997 yılında Henkel Grup’un controlling/strateji biriminde kariyerine başladı.
Marco Swoboda, Henkel’in kimyasallar alanında faaliyet gösteren bölümünün Cognis adı altında yeniden yapılanmasının ardından, Hollanda’da bulunan bu yeni şirketin iş geliştirme ve birleşme & satın alma biriminde 2000 yılında çalışmaya başladı.
Kendisi Cognis’in bir özel sermaye konsorsiyumuna devredilerek elden çıkarılma sürecini yönetmiş, ardından grup ölçeğinde controlling yöneticiliğinde bulundu, 2006 yılında ise Henkel’e döndü.
Henkel’de iştirakler ve fonksiyonlar alanındaki controlling faaliyetinin yeniden düzenlenmesi görevini yürüten, Marco Swoboda, 2009 yılında ise ek olarak kurumsal planlama sorumluluğunu üstlendi.
2011 yılından 2014 yılına kadar, Şanghay merkezli Asya Pasifik finans organizasyonunun yöneticiliğini yürüttü, ardından Düsseldorf’ta bulunan Henkel genel merkezine döndü.
Küresel Finans Başkanı olarak, küresel finans organizasyonunun yanı sıra kurumsal muhasebe, iştirakler alanında controlling ve kurumsal finans/hazine birimlerinin de sorumluluğunu üstlendi. (Fotoğraflı)

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Hafta sonu açık olacak!Hafta sonu açık olacak!
Kuru meyve URGE projesiyle üretici kazanacakKuru meyve URGE projesiyle üretici kazanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yerli otomobilde detaylar belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek

Bisam: Asgari ücret zammından gıdaya günde 3.8 lira ayrılabilecek

FİSKOBİRLİK’ten Giresun’a yeni istihdam alanı

FİSKOBİRLİK’ten Giresun’a yeni istihdam alanı

'Yeni asgari ücretin kabul edilebilir tarafı yok'

'Yeni asgari ücretin kabul edilebilir tarafı yok'

DTO Başkanı Erdoğan, "Yerli otomobil güçlü bir şekilde dünyada olacak"

DTO Başkanı Erdoğan, "Yerli otomobil güçlü bir şekilde dünyada olacak"

Maaş promosyonunda rekor

Maaş promosyonunda rekor

İşte yerli otomobilden ilk detaylar

İşte yerli otomobilden ilk detaylar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.