FİNANS

Hepsiburada'dan Yıldızlı Ürünler'de net yüzde 30 indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2018 15:19 | Son Güncelleme

Hepsiburada, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a kadar başta anne-bebek-oyuncak, kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim olmak üzere binlerce üründe Yıldızlı Ürünler Kampanyası kapsamında net yüzde 30 indirim uyguluyor.

Hepsiburada'dan Yıldızlı Ürünler'de net yüzde 30 indirim

Hepsiburada, müşterilerine, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'a kadar binlerce üründe Yıldızlı Ürünler Kampanyası kapsamında net yüzde 30 indirim sunuyor.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, binlerce üründe 21 Aralık'a kadar net yüzde 30 indirim uygulayacak. Başta anne-bebek-oyuncak, kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim olmak üzere birçok kategori Yıldızlı Ürünler Kampanyası'nda yer alıyor.

Müşteriler, 21 Aralık'a kadar otomobil lastiğinden drone'a, yazarkasadan avizeye, diş macunundan matkaba, nevresimden mobilyaya, tıraş bıçağından yatağa kadar ihtiyaçlarına net yüzde 30 indirimle kolayca sahip oluyor. Yılın en uzun gecesinden avantajlı alışveriş imkanıyla faydalanmak isteyenler, Hepsiexpress'in aynı gün teslimat seçeneğinden de yararlanabiliyor.

Şirket, yüzde 30 net indirime birçok kategorinin gözde ürünlerini dahil ediyor. Anne bebek ve oyuncak kategorisinin büyük ilgi gören Lego Boost Yaratıcı Alet Çantası da yüzde 30 indirimle müşterilerle buluşuyor. Mesafe, renk ve eğim sensörü teknolojileriyle interaktif robotlar yapılan ve kodlanan oyuncak çocukların yaratıcılıklarını artırıyor. Hobi oyunları arasında yeni görünümüyle oldukça popüler olan Sony Playstation 4 Slim de yıldızlı ürünler arasında bulunuyor.

Son günlerde yoğun şekilde tercih edilen oto kategorisindeki Castrol Magnatec Motor Yağı, Telefon kategorisindeki Honor Play, Kişisel Bakım'daki Oral-B Pro 2900 Şarj Edilebilir Diş Fırçası kampanyaya dahil ediliyor.

Hepsiburada, en uzun geceye özel, bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi ürünlerine yönelik olarak "KDV'si Bizden" sloganıyla daha önce başlattığı fırsatlar serisine devam ediyor. Hepsiburada satıcılı ürünlerde geçerli olan KDV kadar indirim kampanyası, 19 Aralık Çarşamba günü 17.00'de başlayıp, 21 Aralık Cuma günü 23.59'a kadar devam edecek.

Kampanyaya, yeni çıkan RTX ekran kartlarından her bütçeye uygun Asus, Lenova, HP, Dell, MSI laptoplar, Steelseries, Razer ve MSI'nın en sevilen oyuncu ürünlerinden Logitech mouse ve klavyelere kadar çeşitli teknolojik ürünler dahil olacak. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada kampanya

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