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Hepsiburada ve TOBB’dan Girişimci Kadınlara Destek için Anlamlı İşbirliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, işini e-ticarete taşıyarak büyütmek isteyen girişimci kadınlar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile kapsamlı bir destek programı açıkladı.

Hepsiburada ve TOBB’dan Girişimci Kadınlara Destek için Anlamlı İşbirliği

2017 yılından bu yana devam eden Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında yapılan işbirliği ile tüm Türkiye’de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu’na bağlı kadın girişimciler ve kadın kooperatiflerine; Mart ayına özel %75 oranında komisyon indirimi, 30.000 TL’ye varan reklam ve pazarlama, ücretsiz fotoğraf çekimi ve kargo destekleri ile online e-ticaret eğitimleri gibi birçok fırsat sağlanacak.

Hepsiburada’nın 2017 yılında, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan’ın vizyon ve liderliğinde, kadınların ekonomiye katılımını destekleyerek sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ile imza attığı işbirliği kapsamında bir adım daha ileri taşınıyor.

Kadınların işlerini e-ticarete taşıyarak ekonomik faaliyetlere katılımını arttırmak ve e-ticarette güç kazanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan işbirliği ile zorlu pandemi döneminin etkilerinin hızla ortadan kaldırılmasına da destek verilmesi amaçlanıyor.

E-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak, büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlatılan işbirliği ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu’na bağlı 8 bine yakın kadın girişimciye ve bu girişimcilerin kurdukları kadın kooperatiflerine; mart ayına özel 50 Bin TL ciroya kadar %75 komisyon indirimi, 30 bin TL’ye varan reklam ve pazarlama desteği, fotoğraf çekimi ve kargo desteği, işbirliğine özel ücretsiz çevrim içi e-ticaret eğitimleri gibi birçok fırsat sağlanıyor. Ayrıca Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın 40’a yakın kategoride, 50 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturarak aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev ekosistemi sayesinde kadın girişimcilerin marka bilinirliklerine de katkı sağlanıyor.

'GÜÇLENEN KADIN TOPLUMUN REFAHINI ARTTIRACAK'

Kadınların kendi işlerini kurma yoluyla güçlenmesinin ailede ve kamusal alanda da güçlenmesini sağlayacağını belirlen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Nurten Öztürk sözlerine şu şekilde devam etti: “ E-ticaret kadınlar için yeni fırsatlar barındırıyor. Özellikle pandemi döneminde online alışveriş, büyük bir ivme kazandı. Pandemi döneminde hepimiz gördük ki dijitalleşen ve e-ticaret yapan firmalar ayakta kalmakta zorlanmadılar, hatta krizi fırsata çevirdiler. Evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri ürünleri çevrim içi pazaryerleri aracılığıyla satışa sunarak ticarete atılan kadınların sayısı her geçen yıl artıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bu vizyonla, kadın girişimcilerimizin dijitalleşmesine ışık tutarak e-ticarete yönelmelerini sağladık. Özellikle pandemi döneminde ulusal çapta faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri ile anlaşmalar yaparak, kadın girişimcilerimize avantajlı paketler sunduk, ilk defa e-ticaret yapacak işletmelerimize düşük komisyonlu satış imkanı getirdik.

Şimdi de ülkemizin önde gelen e-ticaret pazaryerlerinden “Hepsiburada” ile yeni ve kapsamlı bir işbirliğine gidiyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu’ndaki kadın girişimcilerimize özel mart ayı boyunca devam edecek komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, kargo desteği, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Ayrıca Hepsiburada ortaklığında geliştireceğimiz özel satış alanıyla kadın girişimcilerimiz, hem ürünlerini sergileyebilecek, hem de başarı hikâyelerini kısa videolarla anlatabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”

Girişimci kadınlar için teknoloji ve pazarlama gücümüzü seferber ediyoruz...

'TEKNOLOJİ VE PAZARLAMA GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDİYORUZ'

İşbirliği hakkında düşüncelerini dile getiren Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hanzade Doğan ise dengeli bir ekonomik büyümede kadın istihdamının ve kadınların ticarette güç kazanmasının önemine vurgu yapmasının ardından konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadınların yaşamın her alanında varlığının, katkısının artmasını çok önemsiyoruz. Kadın girişimcilerin ekonomik faaliyetlere katılımı arttıkça; yaşam da, ekonomimiz de güçleniyor ve zenginleşiyor. Böylece, dijital dönüşüme ayak uyduran, rekabetçi ve daha güçlü bir ülke olma yönünde hızlı yol alıyoruz. Hepsiburada olarak, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile tüm teknoloji ve pazarlama gücümüzü kadınlar için seferber ediyoruz. Hepsiburada ve TOBB arasında sağlanan iş birliği ile programımıza TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerini dahil ederek, e-ticarette büyümek isteyen, işlerini yeni kuran kadın girişimcilerin e-ticaret ile tanışmaları ve imkanlara erişimleri için ilave katkılar sunduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Çağdaş bir toplumun temelinde cinsiyet eşitliği olması gerektiğinden hareketle, tüm imkanlarımızı seferber ederek kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.”

Hepsiburada’nın dengeli bir ekonomik büyüme sağlamak adına kadın istihdamının artırılması ve e-ticarette girişimci kadınların desteklenmesini sağlamak için 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla bu güne kadar 19 binden fazla girişimci kadına ulaşıldı. 50 kadın kooperatifi ve 15 sivil toplum kuruluşunun faydalandığı programa dahil olan girişimci kadınlardan %95’i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttüler.

Programa dahil olmak isteyen TOBB Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, TOBB web sitesi üzerinden, http://bilgisistemi.tobbgirisimcilik.org.tr/kadingirisimci linkine tıklayarak daha detaylı bilgi alabilir ve başvuru yapabilirler.


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