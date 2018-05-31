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Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 olarak belirlendi.

Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte 1 Haziran 2018 olan süresinin 1 Ocak 2019 olarak değiştirildiği belirtildi.

HER DAİREYE BİR OTOPARK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti. Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edilmişti.

DEĞİŞİK YAPILDI

Bakanlık bugün yapılan açıklamada değişikliğe de gidildiğini açıkladı. Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda otopark yapılabilecek.

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?

*Her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi olanağı da getiren yeni yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.

*Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde de aradaki duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek.

*Yeni yönetmelikle parselde mekanik otopark yapılabilmesinin önü açılırken, otopark yapımı mümkün olmayan parseller için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda mekanik ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına rağmen yine de otopark tesisi mümkün olmayan yapılar ile tarihi binalar ve cephesinin darlığı nedeniyle asgari otopark alanı teşkil edilemeyen yapılar haricindeki tüm binalarda otopark bulunması zorunlu olacak. Otopark teşkil edilemeyen bu binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum tapuya şerh edilecek. Yeni yönetmelikle otopark teşkil edilememesi nedeniyle otopark bedeli alınan parsellere ise mutlak suretle binanın iskanından önce otopark yapılması zorunluluğu getirildi. Böylece otopark bedeli ödendiği için otopark yapımından imtina edilmesinin önüne geçilmiş olacak.

*Otopark yapılamaması nedeniyle alınan otopark bedelinin yüzde 25‘inin peşin ödenerek ruhsat alınması uygulaması da yeni yönetmelikle terk edilerek, bu bedelin tamamının ruhsat alınmadan önce ödenmesi şartı getirildi.

*Yönetmelikle otopark bedellerine yönelik de düzenleme yapıldı. Bu kapsamda belediye meclislerince kent, sosyo-ekonomik durumu gibi kriterlere göre bölgelere ayrılarak sosyo-ekonomik gelişmişliği düşük bölgelerde otopark bedellerinde yüzde 40’a kadar indirim uygulayabilecek.

*Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına, gerekli tüm emniyet koşulları sağlanmak, giriş çıkışı kamu kurumu giriş çıkışından ayrı olmak ve ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek.

*Otopark Yönetmeliği’yle park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Ancak tüm otopark alanlarının
yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek.

*Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması da sağlanacak.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu zaten yürürlükteydi ama adam 20 dairelik evlere 4 arabalık yer yapıyor al sana otopark :)
belediyeler her bir otopark için 10 bin lira harç alıyor.. bu da 100 daireli bir inşaat site inşaatı için 1 milyon lira demek.. tabi bu da bina maliyeti demek.. yani müteahhitlerin bina fiyatlarını epey miktarda artıracağını işaret ediyor.. 10 bin lira harç ödeyen müteahhit 1 daireye en az 20 binlira ekler.. ev almak da iyice imkansız hale geliyor.. kredi faizleri de zaten ortada.. kirada sürünme oranı artacaktır.. her daireye bir otopark tabiki güzel uygulama ama harçları da düşük tutulsun ki bu da daire fiyatlarını etkilemesin..
DAİRE FİYATLARI YÜKSELİR, ARSA FİYATLARIDA YÜKSELİR, MÜTEAHHİTLER YAĞMUR SUYUNU HESAP ETMEZ HAVUZ GİBİ DOLAR ÇOĞU, DENETMENLERDE İNCELEMEZ DOĞRUMU YANLIŞMI DİYE...
motorsikletleri unutmuşlar mi ?
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