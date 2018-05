Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte 1 Haziran 2018 olan süresinin 1 Ocak 2019 olarak değiştirildiği belirtildi.

HER DAİREYE BİR OTOPARK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklarda yeni düzenlemeye gidilerek binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getirilmişti. Eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edilmişti.

DEĞİŞİK YAPILDI

Bakanlık bugün yapılan açıklamada değişikliğe de gidildiğini açıkladı. Yönetmelik kapsamında yapılan yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda otopark yapılabilecek.

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?

*Her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi olanağı da getiren yeni yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.