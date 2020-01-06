Her yıl 12 milyon kişi obezite hastalığına yakalanıyor

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisinin bilindiğini, hastalık ve ölümü artırıcı etkisinin de ortaya konulduğunu belirterek, "Obezite, Avrupa'da her yıl 1 milyondan fazla ölümün ve hasta olarak geçirilen 12 milyon yaşamın sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "hastalık derecesine varan şişmanlık" olarak tanımlanıyor. Hastalık derecesine varan hastalığın temel nedeni, vücuda alınan enerji miktarı ile harcanan enerji miktarı arasındaki farkın fazla olmasından kaynaklanıyor. Vücut kitle indeksinin 25-30 arasında olması normal, 30'un üzerinde olması ise obezite olarak kabul edilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ekici, obezitenin, vücut sistemlerini ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemine neden olduğunu belirtti.

Ekici, obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisinin bilindiğini, hastalık ve ölümü artırıcı etkisinin de ortaya konulduğunu aktararak, şunları kaydetti: