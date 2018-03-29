Her yıl 400 bin kişi umreye gidiyor

Türkiye’de her yıl 400 bine yakın kişinin umreye gittiğini belirten Semerşah Grup Değerler Eğitimi Birim Sorumlusu Kasım Keskin, bu sayının ilerleyen yıllarda artacağını belirtiyor. Türk umrecilerin çoğunlukla Ramazan programlarını tercih ettiğini söyleyen yetkili, bunun temel sebeplerinden birinin Ramazan ayında yapılan umrenin hac sevabına denk olması olduğunu kaydediyor. Kazım Keskin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ramazan ayında umre yapmak sair zamanlarda yapılan umrelerden çok daha faziletlidir. Zira Ramazan içinde bin aya bedel olan Kadir Gecesi saklıdır. Bu kutlu ayda insanlığa şifa, rahmet ve rehber olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim inmiştir. Ramazan ayının coşkusunu mukaddes beldelerde yaşamak, iftarı Mescid-i Nebevi’de açabilmek, teravih namazını Mescid-i Haram’da kılabilmek inanıyorum ki her müminin gönül dünyasında bir uktedir.” diye konuştu.

Özellikle kutsal topraklardaki Ramazan coşkusunun başka hiçbir yerde yaşanamayacağının altını çizen Keskin sözlerini şöyle sürdürdü: “Kutsal topraklar, insanlığın hayatını aydınlatan İslam'ın doğduğu topraklardır. İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi bugün de din kardeşliğini pekiştiren bir merkezdir. Bir insan umre yapmak için kutsal topraklara gittiğinde din kardeşliğini ve ümmetçilik ruhunu çok daha iyi idrak ediyor. Özellikle Ramazan ayında umreye giden bir kardeşimiz, orada hiç bilmediği tanımadığı bir müminin iftar sofrasına oturarak kardeşlik bağı oluşturabiliyor. Ensar ve Muhacir’in [ridvanullahi aleyhim ecmain] torunları ile tanışma imkânı buluyor ve onlar ile aynı sofrayı paylaşabiliyor.”

Ramazan’da Umreye Gidene Hac Farz Olmaz

Halk arasında Ramazan’da umreye gidenler için haccın farz olacağı yönündeki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Keskin, ”Hac vazifesinin yerine getirilebilmesi için hac mevsiminde olmak gerekir. Bu aylar; Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Nitekim Kur’an’da bu husus, “Hac belli aylardır.” [Bakara, 2/197] ayeti ile belirtilmektedir. Yani bir kimse bu üç ay dışında kutsal topraklara gidip hac yapmak isteyip hacca niyet etse dahi hac mevsimi olmadığı için hacı olmuş sayılmaz. Dolayısı ile Ramazan umresine gitmekle kişiye hac farz olmaz. Sadece Şevval ayında umre yapan kimseye hac farz mı değil mi hususu ihtilaflıdır. Ancak bu gibi durumlarda Semerşah ailesi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği fetvaya göre hareket ederiz.” dedi.

Başvuru İçin Son Günler

Bu yılki Ramazan umresi turlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Kesin, ”İlk programlar Mayıs ayı itibariyle kutsal topraklara uçacak. Kayıtlar için son 35-40 gün diyebiliriz. Kayıtlarda geç kalanların ilerleyen günlerde kendilerine uygun turlarda yer bulabilmeleri ve pasaport işlemlerini yetiştirmeleri güçleşebilir. diye konuştu.