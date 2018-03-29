FİNANS

Her yıl 400 bin kişi umreye gidiyor

29 Mart 2018 14:28

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların umre programlarına olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Özellikle hac kurası bekleyen birçok vatandaş Ramazan ayında kutsal toprakların manevi iklimini yaşamak için umreye gidiyor. Ramazan umresine yönelik bu yıl ki turların Mayıs ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor

Her yıl 400 bin kişi umreye gidiyor
 
Türkiye’de her yıl 400 bine yakın kişinin umreye gittiğini belirten Semerşah Grup Değerler Eğitimi Birim Sorumlusu Kasım Keskin, bu sayının ilerleyen yıllarda artacağını belirtiyor. Türk umrecilerin çoğunlukla Ramazan programlarını tercih ettiğini söyleyen yetkili, bunun temel sebeplerinden birinin Ramazan ayında yapılan umrenin hac sevabına denk olması olduğunu kaydediyor. Kazım Keskin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Ramazan ayında umre yapmak sair zamanlarda yapılan umrelerden çok daha faziletlidir. Zira Ramazan içinde bin aya bedel olan Kadir Gecesi saklıdır. Bu kutlu ayda insanlığa şifa, rahmet ve rehber olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim inmiştir. Ramazan ayının coşkusunu mukaddes beldelerde yaşamak, iftarı Mescid-i Nebevi’de açabilmek, teravih namazını Mescid-i Haram’da kılabilmek inanıyorum ki her müminin gönül dünyasında bir uktedir.” diye konuştu.   
 
Özellikle kutsal topraklardaki Ramazan coşkusunun başka hiçbir yerde yaşanamayacağının altını çizen Keskin sözlerini şöyle sürdürdü: “Kutsal topraklar, insanlığın hayatını aydınlatan İslam'ın doğduğu topraklardır. İslam'ın ilk yıllarında olduğu gibi bugün de din kardeşliğini pekiştiren bir merkezdir. Bir insan umre yapmak için kutsal topraklara gittiğinde din kardeşliğini ve ümmetçilik ruhunu çok daha iyi idrak ediyor.  Özellikle Ramazan ayında umreye giden bir kardeşimiz, orada hiç bilmediği tanımadığı bir müminin iftar sofrasına oturarak kardeşlik bağı oluşturabiliyor. Ensar ve Muhacir’in [ridvanullahi aleyhim ecmain] torunları ile tanışma imkânı buluyor ve onlar ile aynı sofrayı paylaşabiliyor.”
 
Ramazan’da Umreye Gidene Hac Farz Olmaz
 
Halk arasında Ramazan’da umreye gidenler için haccın farz olacağı yönündeki söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Keskin, ”Hac vazifesinin yerine getirilebilmesi için hac mevsiminde olmak gerekir. Bu aylar; Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Nitekim Kur’an’da bu husus, “Hac belli aylardır.” [Bakara, 2/197] ayeti ile belirtilmektedir. Yani bir kimse bu üç ay dışında kutsal topraklara gidip hac yapmak isteyip hacca niyet etse dahi hac mevsimi olmadığı için hacı olmuş sayılmaz. Dolayısı ile Ramazan umresine gitmekle kişiye hac farz olmaz. Sadece Şevval ayında umre yapan kimseye hac farz mı değil mi hususu ihtilaflıdır.  Ancak bu gibi durumlarda Semerşah ailesi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği fetvaya göre hareket ederiz.” dedi.
 
Başvuru İçin Son Günler
 
Bu yılki Ramazan umresi turlarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan Kesin, ”İlk programlar Mayıs ayı itibariyle kutsal topraklara uçacak. Kayıtlar için son 35-40 gün diyebiliriz. Kayıtlarda geç kalanların ilerleyen günlerde kendilerine uygun turlarda yer bulabilmeleri ve pasaport işlemlerini yetiştirmeleri güçleşebilir. diye konuştu. 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın