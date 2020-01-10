Her yıl yaklaşık 50 milyar dolar enerjiye harcanıyor

İSTANBUL (AA)- Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizin enerji için harcandığını, dışarıdan enerji satın alındığını belirterek, yerli ve milli kaynakların enerji kullanma potansiyeline yeterli olmadığını ve bu yüzden enerjini çok dikkatli kullanılmasının gerektiğini ifade etti. Nişantaşı Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon doların ülke ekonomisine geri kazandırılmasının mümkün olduğu, Türkiye’de enerji üretiminin yılda yüzde 4 ila 5, elektrik tüketiminin ise yüzde 7 ila 8 arttığı kaydedildi. Türkiye'de bir yılda kişi başı tüketilen enerjinin dörtte üçü ithal edilirken, kişi başı yıllık enerji ithalat fiyatı da 500 dolar seviyelerinde yer alıyor. Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye’de dünya ortalamasını ikiye katlayan elektrik tüketimi artışı, enerjide verimliliğin sağlanmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bakımdan evlerde sağlanacak yüzde 10 enerji tasarrufu ile yılda 132 milyon dolar ülke ekonomisine geri kazandırılabileceği ifade ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, her yıl yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizin enerji için harcandığını, dışarıdan enerji satın alındığını belirterek, yerli ve milli kaynakların enerji kullanma potansiyeline yeterli olmadığını ve bu yüzden enerjini çok dikkatli kullanılmasının gerektiğini ifade etti. Yalçın, enerji olmadan günlük yaşamın sürdürülmesinin neredeyse imkansız olduğunu kaydederek, “Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke pozisyonunda. Her sene yaklaşık olarak 50 milyar dolar civarında dövizi enerji için harcıyoruz, dışarıdan enerji satın alıyoruz. Yerli ve milli kaynaklarımız enerji kullanma potansiyelimize yeterli değil. Bu yüzden enerjiyi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu. - “Enerjide tasarruf yaparak ekonomiye ve bütçemize katkı sağlayabiliriz” Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulamasının başladığı 2011 yılından itibaren Türkiye’de 1 milyon bina EKB aldığını belirten Yalçın, “Enerjide tasarruf yaparak ekonomiye ve bütçemize katkı sağlayabiliriz. Alacağımız bazı önlemlerle kullandığımız enerjinin en az yüzde 10’unu tasarruf edebiliriz. Enerji denilince akla sadece elektrik gelmemeli. Kullandığımız yakıtlar da bunun içindedir. 2011 yılında başlatılan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması bu bakımdan çok önemlidir. Ancak bunun doğru şekilde takibinin yapılması daha önemlidir. Böyle bir kimlik belgesinin uygulamada olması çok faydalıdır” ifadelerini kullandı.