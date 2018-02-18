FİNANS

Herkesin evinde var! Milyonlarca kişi değiştirecek

18 Şubat 2018 13:51

Türksat’ın tüm kanallarda MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayına geçme kararıyla birlikte eski tip SD uydu alıcılarının yenilenmesi gerekecek. Türkiye'deki uydu alıcılarının yüzde 40'ı HD formatla birlikte atıl duruma düşecek.

Herkesin evinde var! Milyonlarca kişi değiştirecek

 Türksat uydusunda yayın yapan tüm SD televizyon kanalları Türksat’ın hayata geçirdiği MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisiyle birlikte yakın zamanda HD yayınlara başlayacak. TV yayınlarındaki HD dönüşümle birlikte halkın mağduriyet yaşamadan en doğru uydu alıcısını tercih etmesini amaçlayan Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), SD uydu alıcılarının HD uydu alıcılarıyla değiştirilmesi için kamuoyunu uyardı.

 
TÜRKSAT BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİ
 
Türksat uydusu üzerinde yayın yapan tüm SD TV yayınlarının HD yayına başlamasını destekleyen TUYAD, Türkiye’de faal kullanımda olan uydu alıcılarının yüzde 40’nın sadece SD yayınları destekleyen standart uydu alıcıları olduğunu belirtti. TV yayınlarındaki HD dönüşüme üye şirketleri ile birlikte hazır olduklarına dikkat çeken TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Türksat’ın büyük özveri göstererek SD yayın maliyetinden daha ucuza MPEG-4 HD yayın hizmeti sunmasını sektör temsilcileri olarak takdir ettiklerini belirtti.
 
SD ALICISINI GETİRENE İNDİRİM
 
TUYAD üyesi uydu alıcısı üreticisi şirketlerin desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında eski SD uydu alıcısını geri getiren herkes yeni HD uydu alıcılarına yüzde 20 indirimle sahip olacak. Bu kampanya sayesinde yakın zamanda yayına başlayacak tüm HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi ve Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ni destekleyen yeni cihazlarla mağduriyet yaşanmaması amaçlanıyor.
 
YAYINLAR ARTIK DAHA KALİTELİ
 
TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, “Türksat’ın yeni MPEG-4 formatlı HD yayın teknolojisiyle ülkemiz yeni bir dönüşümü yaşayacak ve yakın zamanda standart çözünürlüklü yayın yapan tüm SD kanallar HD yayın yapmaya başlayacak. Biz de üye firmalarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilinçlendirerek HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi için yüzde 20 indirimle desteğimizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.
 
10 MİLYON TV YENİLENECEK
 
Türkiye’de HD yayınlara hazır olmayan yaklaşık 10 milyon televizyon ve 8 milyon uydu alıcısı olduğunu söyleyen Hayrettin Özaydın, “Biz TUYAD olarak sektörün bu değişime hazır olduğunu belirtiyoruz. TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2,7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak. Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız. Böylece sektörümüzün de hassasiyet gösterdiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) kapsamında eski SD uydu alıcıları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu değişim ve dönüşüm kapsamında SD cihazların satışı duracak ve son tüketicinin de HD kaliteyi destekleyen cihazları satın alması teşvik edilecek” dedi.
 
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 8 Oy
    bu tip işlerleri yaparken yangından mal kaçırır gibi yapmak da ne oluyor. bu tip işleri cok önceden söylemeniz lazim millet kendini ona göre ayarlasın. insanlari gereksiz yere masrafdan baska bisey degil
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  • 10 Oy
    Bizim led tv kendinden uydulu cöpemi aticaz 10 bintl verdim.
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