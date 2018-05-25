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HGS korunan alanlarda yaygınlaştırılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 15:47 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Topçu, HGS'yi ziyaretçi kullanımına açık tüm korunan alanlarda yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti.

HGS korunan alanlarda yaygınlaştırılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, ilk aşamada korunan 5 alanda uygulamaya konulan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) ziyaretçi kullanımına açık tüm korunan alanlarda yaygınlaştırılmasını planladıklarını bildirdi.

Genel Müdür Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi yoğunluğu yaşanan alanlardan başlamak üzere, korunan alan girişlerindeki yoğunluğu önlemek, ziyaretçilerin giriş ünitesinde kaybedecekleri zamanı korunan alanlarda geçirmeleri temin etmek amacıyla HGS'nin kurulması için PTT ile 2016'da protokol imzaladıklarını söyledi.

Sistemin hayata geçirilmesiyle HGS'ye sahip araçların söz konusu bölgelere beklemeden giriş yapabileceğini aktaran Taş, HGS ile ziyaretçilerin de yaya olarak korunan alanlara girebileceklerini belirtti.

HGS sisteminin, ilk etapta Trabzon-Altındere Vadisi Milli Parkı, Bursa-Uludağ Milli Parkı, Aydın-Büyük Menderes Deltası ile Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bolu-Abant Gölü Tabiat Parkında çalışmaları yapılarak hizmete sunulduğunu kaydeden Taş, Bolu-Yedigöller Milli Parkının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, HGS kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

- En çok Uludağ Milli Parkı'nda kullanıldı

HGS'nin hizmete sunulduğu korunan alanlarda, bu yıl 1 Ocak- 24 Mayıs'ta kullanım oranlarına ilişkin bilgi veren Taş, şunları kaydetti:

"Altındere Vadisi Milli Parkında yüzde 10,25, Uludağ Milli Parkında yüzde 33,06, Büyük Menderes Deltası-Dilek Yarımadası Milli Parkında yüzde 24,97, Abant Gölü Tabiat Parkında yüzde 16,85 HGS kullanıldı. Bu yılın ilk beş ayında HGS yüzde 33'lük oran ile en çok Uludağ Milli Parkı'nda kullanıldı."

HGS'nin kurulduğu korunan alanlarda sistemin çalışmasına yönelik izleme yapıldığına dikkati çeken Taş, "İzleme sonucu tespit edilen aksaklıklar gideriliyor. HGS'yi, ziyaretçi kullanımına açık tüm korunan alanlarda yaygınlaştırmayı planlıyoruz." dedi. AA

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