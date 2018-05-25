HGS korunan alanlarda yaygınlaştırılacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, ilk aşamada korunan 5 alanda uygulamaya konulan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) ziyaretçi kullanımına açık tüm korunan alanlarda yaygınlaştırılmasını planladıklarını bildirdi.

Genel Müdür Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçi yoğunluğu yaşanan alanlardan başlamak üzere, korunan alan girişlerindeki yoğunluğu önlemek, ziyaretçilerin giriş ünitesinde kaybedecekleri zamanı korunan alanlarda geçirmeleri temin etmek amacıyla HGS'nin kurulması için PTT ile 2016'da protokol imzaladıklarını söyledi.

Sistemin hayata geçirilmesiyle HGS'ye sahip araçların söz konusu bölgelere beklemeden giriş yapabileceğini aktaran Taş, HGS ile ziyaretçilerin de yaya olarak korunan alanlara girebileceklerini belirtti.

HGS sisteminin, ilk etapta Trabzon-Altındere Vadisi Milli Parkı, Bursa-Uludağ Milli Parkı, Aydın-Büyük Menderes Deltası ile Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bolu-Abant Gölü Tabiat Parkında çalışmaları yapılarak hizmete sunulduğunu kaydeden Taş, Bolu-Yedigöller Milli Parkının altyapı çalışmalarının tamamlandığını, HGS kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.