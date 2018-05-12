FİNANS

HGS ve OGS cezalarına indirim!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı. Son dakika habere göre, NTV yayınına katılan Bakan Arslan, 950 milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçileceğini belirtti.

Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık.

Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık.

(Çanakkale Köprüsü'nde son durum) 18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.

(Yeni havalimanı) Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.

(Banliyo hattının açılışı) Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.

(Kaçak geçişe af gelecek mi?) HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hgs OGS son dakika Ahmet Arslan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

22 bin liramız cepte kalacak

22 bin liramız cepte kalacak

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Apple ve Goldman Sachs kredi kartı çıkarıyor

Fakıbaba'dan şartsız kefilsiz kredi müjdesi

Fakıbaba'dan şartsız kefilsiz kredi müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bizzat açıkladı! Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bizzat açıkladı! Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak!

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

Fakıbaba'dan şartsız kefilsiz kredi müjdesi

Fakıbaba'dan şartsız kefilsiz kredi müjdesi

Erdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajı

Erdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajı

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde süre uzatıldı

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde süre uzatıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.