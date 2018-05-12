HGS ve OGS cezalarına indirim!

Arslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"(Kanal İstanbul Projesi) İstanbul Boğazı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Kanal İstanbul 45 kilometrelik bir kanal olacak. Depremsellik çalışmalarını da yaptık.

Uluslararası arenada uzman kuruluşlarla da çalıştık.

(Çanakkale Köprüsü'nde son durum) 18 Mart 2019'da köprü silüetinin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Kule yükseklikleri 318 metre olacak.

(Yeni havalimanı) Yüzde 89'u tamamlandı, hedefimiz 29 Ekim'de açılışını yapmak. 4-5 ana koridordan yollara bağlantısı olacak.

(Banliyo hattının açılışı) Haftaya Halkalı-Kazlıçeşme arası test sürüşü yapacağız.

(Kaçak geçişe af gelecek mi?) HGS OGS'de kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz"

Ayrıntılar geliyor...