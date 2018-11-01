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Hibe desteğiyle iş kadını oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.11.2018 17:39 | Son Güncelleme

Niğde'de Melek Akoğlu, "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı" kapsamında aldığı hibeyle köyüne tavuk çiftliği kurdu. 30 bin lira hibe ile kendi işini kurdu. Günlük kazancı 300 lira ile 500 lira.

Hibe desteğiyle iş kadını oldu

Niğde'nin Dikilitaş köyünde, 33 yaşındaki Melek Akoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı" kapsamında aldığı hibeyle tavuk çiftliği kurdu.

Üç çocuk annesi Melek Akoğlu, devletten aldığı 30 bin lira hibe ile kendisine ait arazide, yumurta tavukçuluğu çiftliği kurarak, üretime başladı. Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ile Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman, Akoğlu'nu çiftliğinde ziyaret etti.

Asım Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın amacına ulaştığını belirterek, "Genç çiftçilerimizin başarısı gurur verici. Bakanlığımızın temel hedefi, yerinde istihdamı sağlamak, köyden göçü engellemek. Melek hanımın mücadelesi, projenin amacına ulaştığının en güzel örneği." dedi.

Melek Akoğlu da daha önce tarlalarda ırgat olarak çalıştığını ifade ederek, "Kendi işimi kurdum. Günlük kazancım 300 lira ile 500 lira. Köylülere sesleniyorum, lütfen köyünüzü terk etmeyin. Köy yerinde hayvancılık yapılır, tavukçuluk yapılır, her şeyi yapma imkanı var. Ben mücadele ettim ve kazandım. Bununla yetinmek istemiyorum. Hedefim, köy yerinde örnek bir kadın olmak. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum." diye konuştu. KAYNAK: AA

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girişimci Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı hibe

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