Hibrit motorun 'süper teşvik'li fabrikası için geri sayım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen hibrit araç motoru üretimine yönelik yatırım projesinin en önemli ayağı olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını belirterek, "Sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan bu projenin, cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'de ilk defa alüminyum motor üretilecek." dedi. Bakan Varank, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun'u Bakanlık'ta kabul etti. Firmanın Türkiye'deki yatırımlarının gündeme geldiği görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Varank, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, süper teşvik olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamındaki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin yeni nesil hibrit araçlar için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu üretim tesisi yatırım projesinin en önemli ayağını teşkil eden enjeksiyon fabrikasının temelinin 19 Ekim'de Bursa'da atılacağını söyledi.

Söz konusu yatırımla alüminyum motor bloğu dökümüyle yüksek teknoloji yeni nesil motor imalatının gerçekleştirileceğine dikkati çeken Varank, "Bu tesisle Türkiye'de ilk defa alüminyum motor bloğu dökümü yapılacak. Proje kapsamında, yüksek teknoloji ürünü, yeni nesil motor üretilmesi ve bu üretimin büyük oranda ihraç edilmesi öngörülüyor." diye konuştu. **"Alüminyumun yerli temini için görüşmeler devam ediyor" Yeni nesil motor üretiminin Türkiye için bir inovasyon olacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti: ** "Sabit yatırım tutarı 100 milyon avroyu aşan bu projenin cari açığın azaltılmasına yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'de ilk defa alüminyum motor üretilecek. Bu motor bloklarının üretiminde ise dünyada sadece birkaç yerde kullanılan yüksek teknolojiden faydalanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleriyle görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak."

Varank, yeni nesil motorun firma bünyesinde Avrupa'daki tek üreticisinin Türkiye olacağına dikkati çekerek, söz konusu motorların hibrit araçlara takılmak üzere ihraç edileceğini bildirdi. Yüksek katma değerli yatırımları Türkiye'ye çekerek, büyüme ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Varank, şöyle konuştu: "Yatırımcılarımız için son derece cazip teşvikler sunuyor, yerli ve yabancılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyeli var, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek ve ekonomideki yapısal dönüşüme hizmet edeceğiz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu mevcut dünya konjonktüründe emin adımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni iş birliği her iki taraf için önemli kazanımları beraberinde getirecek. Firmanın ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye'de üretmesini arzu ediyoruz." "Üretime 3 vardiya olarak devam ediyoruz" Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun da Türkiye'nin Renault Grubu için çok önemli bir ülke olduğunu belirtti.