Hidrojen enerjisi için "altyapı" vurgusu

GÜLŞEN ÇAĞATAY - İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele çerçevesinde dünya genelinde alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına ilgi artarken, hidrojen de bu arayışta öne çıkan kaynaklardan biri haline geldi.

Uluslararası Enerji Ajansının "Hidrojenin Geleceği" başlıklı raporuna göre, temiz hidrojen kaynakları, politik ve endüstriyel anlamda politika ve projelerin geliştirilmesiyle arttı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Enerji İnisiyatifi Araştırmacısı Dr. Emre Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hidrojenin enerji olarak kullanabilmesi için üretim, taşıma, depolama, dönüştürme ve kullanımını kapsayan değer zincirinde teknolojik bir engel bulunmadığını ancak bu çok yönlü molekülün tüm enerji sektörlerinde kullanılabilmesi için altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hidrojenin sektörde kullanılabilmesi için bölgesel modelleme çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getiren Gençer, üretim teknolojileri, bölgesel enerji kaynakları ve enerji taleplerini göz önünde bulundurarak hidrojenin enerji sistemine entegrasyonu üzerinde çalıştıklarını ifade etti.