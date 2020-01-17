’Hijyen Sağlıktır’ projesi 26 farklı kırsal bölgedeki 2 bin kadına ulaştı

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında 2019 yılında tamamı köylerden oluşan 26 farklı noktadaki 2 bin kadına yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında uygulamalı seminerler verildi.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji işbirliği ile 2017’den bu yana düzenlenen ‘Evde Okullu Olduk’, ‘Önce Sağlık’ ve ‘Hijyen Sağlıktır’ başlıklarında 3 sosyal sorumluluk projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 300 kadına ulaşılarak eğitimler gerçekleştirilmiş oldu. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, "21’nci kuruluş yılını kutlayan TİKAV olarak gelecek yıllarda kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 16 ilindeki 26 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile 2 bin kadın yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve hijyen kitleri de takdim edildi.