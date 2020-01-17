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  4. ’Hijyen Sağlıktır’ projesi 26 farklı kırsal bölgedeki 2 bin kadına ulaştı

’Hijyen Sağlıktır’ projesi 26 farklı kırsal bölgedeki 2 bin kadına ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi tamamlandı.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan 26 enerji santralinin yer aldığı kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında 2019 yılında tamamı köylerden oluşan 26 farklı noktadaki 2 bin kadına yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında uygulamalı seminerler verildi.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji işbirliği ile 2017’den bu yana düzenlenen ‘Evde Okullu Olduk’, ‘Önce Sağlık’ ve ‘Hijyen Sağlıktır’ başlıklarında 3 sosyal sorumluluk projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 300 kadına ulaşılarak eğitimler gerçekleştirilmiş oldu. TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, "21’nci kuruluş yılını kutlayan TİKAV olarak gelecek yıllarda kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 16 ilindeki 26 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen ‘Hijyen Sağlıktır’ projesi tamamlandı. Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile 2 bin kadın yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve hijyen kitleri de takdim edildi.

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında ‘Evde Okullu Olduk’ projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. Sağlık olarak belirlenen 2018 yılının temasında ‘Önce Sağlık’ projesiyle 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 3 yılda hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 4 bin 300 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 16 bini aştı.

"Kadın ve çocuk odaklı sosyal projelere devam edeceğiz"
’Hijyen Sağlıktır’ projesi ile 2019 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi tarafından işletilen hidro, güneş ve rüzgâr enerji üretim santrallerinin yer aldığı Mersin, Muğla, Amasya, Kayseri, Sivas, Tokat, Konya, Erzurum, Elazığ, Giresun, Trabzon, Van, Denizli, Aydın, Sakarya ve Çanakkale illerinde eğitimler düzenlendi. Her yıl farklı konularda projeler gerçekleştirdiklerini anlatan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, ailenin temeli olan kadınların aracılığı ile aile üyelerinde çeşitli konularda farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını söyledi.
Sultan Yılmaz, "Kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık oluşturmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. 21’nci kuruluş yılını kutlayan TİKAV olarak gelecek yıllarda kadın odaklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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