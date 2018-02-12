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Hindistan kripto para yatırımcısından vergi alacak

12 Şubat 2018 15:22

Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, ülke genelindeki yaklaşık 100 bin kripto para yatırımcısına gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdi.

Hindistan kripto para yatırımcısından vergi alacak
Hindistan hükümetinin Hint ticaret merkezleri üzerinde yürüttüğü operasyonlar ışığında, Hintli kripto para yatırımcılarının çoğunun vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktıktan sonra Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 100 bin yatırımcıya gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdiğini duyurdu.
 
Hindistan’ın başkenti Delhi’de Hindistan Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği (ASSOCHAM) etkinliğinde konuşan Hindistan Doğrudan Vergiler Merkezi Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sushil Chanda, konuyla ilgili, “Kripto para birimlerine yatırım yapan, fakat gelir beyanında bulunmayan ve elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemeyen kişilere, kripto para birimlerinin vergilendirilebilir olması sebebiyle vergi ödeme zorunluluğu getiriyoruz” dedi.
 
Chanda ayrıca hükümetin ülke genelinde gerçekleşen vergi kaçakçılığının ölçeğini belirlemek adına çeşitli operasyonlar yürüttüğünü belirtirken, “Ülke genelinde binlerce kişinin gerçekleştirdiği yatırımların hiçbir netliği olmadığını ve bu yatırımları açıkça beyan etmediklerini öğrendik. Bu sebeple ülke genelindeki Gelir Vergisi Otoriteleri, kripto para yatırımları için gelir vergisi zorunluluğu getiriyor” dedi. DHA

 

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