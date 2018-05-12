Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi İzmir'de hayatını kaybetti

Yaklaşık bir ay önce Urla ilçesinde dağlık arazide ATV aracıyla gezinti yaparken aracın devrilmesi sonucu yaralanan Joshi, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Joshi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Hindistan'dan gelen yakınlarına teslim edildi. (AA)
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