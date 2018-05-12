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Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi İzmir'de hayatını kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

Alınan bilgiye göre, Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi (61), geçen ay tatil için İzmir'e geldi.

Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi İzmir'de hayatını kaybetti

Yaklaşık bir ay önce Urla ilçesinde dağlık arazide ATV aracıyla gezinti yaparken aracın devrilmesi sonucu yaralanan Joshi, kaldırıldığı Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Joshi'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Hindistan'dan gelen yakınlarına teslim edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan İş adamı Shrikant Gantate Joshi izmir

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