Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi ve yapılandırma' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğunu belirterek, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil." dedi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini cesur bir şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Bankanın politika faizini indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."