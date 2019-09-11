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Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi ve yapılandırma' çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2019 13:50 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil." dedi.

Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara 'faiz indirimi ve yapılandırma' çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek faizin, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden olduğunu belirterek, "Faizlerin bir süredir geriye doğru gidişini memnuniyetle takip ediyoruz ancak bu haliyle bile küresel rekabete uygun değil." dedi.

Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yeni yönetimiyle, arzu ettikleri proaktif hareketi başlattığını ve politika faizini cesur bir şekilde düşürdüğünü ifade etti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyası olarak Bankanın politika faizini indirmeye devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarının genelinde yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun koşulların oluştuğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, politika faizindeki indirimin bankaların kredi faizlerine yeterince yansıtılmadığını üzülerek takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarıyorlar. Bankalar, kısa vadeli düşünmeyi bırakıp ellerini taşın altına koymalılar."

'KREDİ YAPILANDIRMALARI HIZLA HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Bu firmaların üretime, ihracata ve istihdama katkı sağladıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, söz konusu işletmelerin ülkenin milli serveti olduğunu ve korunmaları gerektiğini, buna karşın özel bankaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda yeterince hızlı davranmadıklarını ve firmaları beklettiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmede bulundu:

"Bu nedenle reel sektörümüz kan kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bu konuyu yakından takip ederek bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdi ama bankalar hala beklemede. Çerçeve sözleşme müzakereleri aylardır devam ediyor. Kredi yapılandırmalarının hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bankalarımıza yeniden bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye'nin önü açılsın."

KAYNAK:AA

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık banka faiz yapılandırma

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