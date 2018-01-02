FİNANS

Hız canavarlarını ‘interaktif uyarı sistemi’ durduracak

02 Ocak 2018 09:32

Emniyet ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin imzaladığı protokolle hız limitlerini aşan sürücüler anında belirlenip, interaktif olarak uyarılacak ve caza kesilecek.

Hız canavarlarını ‘interaktif uyarı sistemi’ durduracak
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarına karşı “interaktif mesaj” adlı yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında imzalanan “İnteraktif Uyarı ve İnteraktif Denetim Sistemi” projesi 2018 yılı içinde pilot uygulama olarak başlatılacak. Hızlı limitini aşan sürücüye anında uyarı gönderecek olan “interaktif mesaj” sistemi, araçlara takılacak özel bir cihazla çalışacak. Hız limitini aşan sürücüyü anında tespit edecek olan cihaz, bu durumu sistemin bağlı olduğu merkeze bildirecek.

YOL DURUMUNU DA BİLDİRECEK
 
Bu bildirimin ardından sürücüye “dikkat hız limitini aştınız” mesajı gelecek. Hız limitini aşan sürücülere bu yolla ceza işlemi de uygulanacak. Sistem ayrıca yol durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.Kaza noktaları, buzlanma, yol çalışması ve yağış gibi gelişmeleri de sürücüyle paylaşacak.
 
TRAFİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLMELİ
 
Bu yıl içinde uygulamaya girecek bir başka yenilik ise “trafik adabı” projesi olacak. İstanbul Bağdat Caddesi gibi caddelere trafik adabına ilişkin ışıklı panolar yerleştirilecek. Trafikte diğer araçların ve yayaların haklarını ihlal eden sürücüler sloganlarla uyarılacak.
 
TRAFİKTEN MEN EDİLMELİ
 
TBMM Trafik Alt Komisyonu’ndan trafik sorunu için dikkat çekici öneriler geldi. Komisyon’un AK Partili üyesi İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, başta İstanbul Bağdat Caddesi olmak üzere büyükşehirlerin cadde ve sokaklarının sorumsuz sürücüler tarafından ralli pisti gibi kullanıldığına dikkat çekti. Cezaların caydırıcı olmadığını vurgulayan Yıldırım, bu tür sürücülere ait araçların trafikten men edilmesi gerektiğini açıkladı. (Akşam)

 

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 61 Oy
    kime keseceksin cezayı tabiki garibana.... o lüks arabalarla sağda solda hız yapan, drift yapana kesilmeyecek. nerden mi biliyorum. geçen yıldı sanırım yanlış olmasın, yolu kestiler yolun ortasında 10-15 dk drift yaptılar polis geldi 200tl sanırım ceza kesti gönderdiler. biz yapsak ellerimiz kelepçelerler, karakola götürürler bi güzelde döverler. ama korkularından acaba kimin yeğeni, kimin oğlu bizi nereye sürerler, ihraç ederlermi diye onlara dokunmazlar.
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  • 30 Oy
    güvenlik şeridinede ceza yazın artık.
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  • 21 Oy
    EFENEDİ GİBİ ADAM GİBİ ARABASINI KULLANANLAR İÇİN SIKINTI YOK.
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  • 1 Oy
    MERAK ETMEYİN İSTANBUL DA TRAFİKTEN HIZ YAPILACAK YOL YOK ZATEN..
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