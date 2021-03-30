Hizmet ÜFE iki yılın zirvesinden düşüşe devam ediyor

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

HİZMET ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 20,16 ARTTI

Buna göre, H-ÜFE 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,46 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 26,45 arttı

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 26,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 7,75 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,06 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 16,70, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,38 artış gerçekleşti.