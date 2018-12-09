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Hobi bahçesinde 'Buda'nın eli' yetiştirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2018 13:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde kafe işletmecisi 38 yaşındaki İlyas Peker, hobi bahçesinde 10'a yakın çeşit tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriyor. Peker, bahçesinde "Buda'nın eli" diye bilinen bitkinin meyvesinin dikkatleri çektiğini söyledi.

Konaklı Mahallesi'nde kafe işletmeciliği yapan Peker, 6 dönümlük arazisinde kurduğu hobi bahçesinde yurt dışından getirdiği tropikal ve subtropikal bitkileri üretmeye başladı. Beş yılda ürettiği çeşitler 10'a yaklaşan Peker, bazı bitkilerden de meyve almayı başardı.

Hobi bahçesinde 'Buda'nın eli' yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde kafe işletmecisi 38 yaşındaki İlyas Peker, hobi bahçesinde 10'a yakın çeşit tropikal ve subtropikal bitki yetiştiriyor.
Meyve sebze komisyonculuğu da yapan Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, subtropikal meyvelerinin yüzde 80'nin Alanya'da yetiştirilebildiğini söyledi.
İlçenin ikliminin buna uygun olduğunu belirten Peker, Türkiye'de bulunmayan farklı türdeki bitkileri yetiştirmenin kendisi için bir hobi haline dönüştüğünü kaydetti.
Tropikal ve subtropikal bitkilere ilgisinin 2013 yılında yurt dışı ziyaretiyle başladığını ifade eden Peker, özellikle Endonezya gezisinden getirdiği fidan ve tohumları bahçesinde değerlendirerek meyve almaya çalıştığını anlattı.
Bunlardan bazılarında başarılı olduğunu belirten Peker, "Bahçemde şu anda Brezilya kirazı, cherimayo, güz yemişi, pitaya, guava, feijoa ve Asya'da 'Buda'nın eli' diye isimlendiren limon familyasından bitki çeşitleri var. Bunlardan bazıları da meyve vermeye başladı." dedi.

BUDA'NIN ELİ DİKKATİ ÇEKİYOR

BUDA'NIN ELİ DİKKATİ ÇEKİYOR
Bu bitkilerden "Buda'nın eli" diye bilinen bitkinin meyvesinin dikkatleri çektiğini aktaran Peker, şekli oldukça farklı olan meyvenin sıfırın altında 5 derecede donduğunu söyledi.
Peker, şöyle konuştu: "Buda'nın eli veya parmaklı ağaç kavunu olarak da bilinen sarı renkli. Bu garip bitkiyi diktikten 3 yıl sonra meyve aldım. Esansı limona göre kuvvetli, koku giderici etkisi var, içinde çekirdek yok. Çekirdekten üretme şansı da yok, aşılayarak çoğaltabiliyoruz. Limondan kabuğu biraz daha acı. İçindeki süngerimsi yeri ise yenilebiliyor. Şu anda sadece salatalarda kullandım."
'Buda'nın eli' bitkisini görenlerin kendisine merakla sorular sorduğunu anlatan Peker, bildiklerini anlattığını ve varsa meyveden ikram ettiğini kaydetti.
Üretimi artırmak, ticari olarak geliştirmek gibi bir beklentisinin olmadığını vurgulayan Peker, sadece ilçede tanınmayan türleri yetiştirmeyi sevdiğinin altını çizdi.
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Anahtar Kelimeler:
Buda'nın eli hobi bahçesi antalya

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