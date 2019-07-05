FİNANS

Hobi olarak başladı! Tavuğun yumurtaları ilgi görüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

Erzurum'da Mustafa Sırtıkara'nın (41) hobi olarak beslediği 20 tavuktan 4'ü yeşil yumurtluyor. Sırtıkara'nın, tadının diğerleriyle aynı olduğunu söylediği yeşil yumurtalar, görenlerin ilgisini çekiyor.

Hobi olarak başladı! Tavuğun yumurtaları ilgi görüyor

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Sırtıkara'nın merkez Palandöken ilçesinde beslediği tavuklar ilgi odağı oldu. Civcivken satın aldığı Amerikan ırkı tavukların, kabukları açık yeşil renkte yumurta yumurtladığını belirten Sırtıkara, "Hobi olarak daha önce de evimin bahçesinde tavuk besliyordum. Ancak komşular rahatsız olunca bir süre ara verdim. Şimdi bahçem müsait olunca yeniden başladım, toplam 25 tavuğum var. Mahallebaşı semtinden 5 tane civciv satın aldım. Bunların cins olduğunu bilmiyordum, büyüyüp yeşil yumurtladıklarını görünce şaşkına döndüm. Yumurtayı gören herkes şaşırıyor. Tadını merak edenlere hediye olarak birkaç tane veriyorum" diye konuştu.

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TÜRKİYE'DE 'YEŞİL YUMURTACI' OLARAK DA BİLİNİYOR

Yeşil yumurtalarla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Lâçin, “Yumurtanın kabuk rengi; kahverengi, beyaz ve mavi-yeşil renkte olabilir. Ticari yumurta üretiminde sadece kahverengi ve beyaz yumurtacı tavuklar kullanıldığı için, çoğunlukla yumurta kabuk rengi ya kahverengi ya da beyazdır. Tek istisnası 'Araucana' adı verilen tavuk ırkıdır. Bu tavuk ırkının kökeni Şili'nin Araukanya bölgesidir. Türkiye'de 'yeşil yumurtacı' olarak da bilinir. Yıllık 150 civarında yumurta verirler. Türkiye'ye ilk defa 2000'li yıllarda getirildi" dedi.

Kabuk renginin yumurta oluşumu sırasında yumurta kanalındaki pigmentler vasıtasıyla şekillendiğini anlatan Prof. Dr. Laçin, "Pigment türü ırka bağlı olarak genetik farklılık gösterir. Tüm yumurtalar başlangıçta beyazdır ve kabuk rengi, yumurta oluşumu sürecinde protoporfirin adı verilen pigmentlerin etkisiyle kabuğa açık kahverengi rengini verir. Araucana tavuklarında ise oosiyanin adı verilen bir pigment yumurta kabuğunun mavi veya yeşil renkte olmasına neden olur. Yapılan bilimsel çalışmalarda Araucana tavukları ile diğer ticari yumurtacı tavuk yumurtaları arasında genellikle tek farklılığın, araucana yumurtanın sarısında daha yüksek yağ ve toplam kolesterol içeriğine sahip olmasıdır. Bununla birlikte yumurta kabuk renginin protein, vitamin ve mineral madde oranları üzerine etkili olmadığı saptanmıştır" diye konuştu.

Yumurtanın içeriğindeki besin maddesinin kabuk rengine göre değişmediğini vurgulayan Laçin, “Yumurtanın besin içeriğini asıl belirleyen faktör, tavukların neyle beslendiğidir. Yumurta kabuğu aslında sadece bir ambalaj malzemesidir. Bu ambalaj malzemesinin beyaz, kahverengi veya yeşil olması tüketicinin tercihini belirleyebilir. Ancak ambalaj rengi olarak hangisini seçersek seçelim içerisindeki ürünün kalitesi değişmeyecektir" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
erzurum yesil yumurta

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