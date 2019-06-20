Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti

İki ayrı bahçede toplam 37 dönüm Japon eriği üretimi gerçekleştiren Yahya Yılmaz, "5 yıl önce hobi olarak Japon eriği dikmeye başladım. Bugün 37 dönüm araziye toplam 3 bin 500 adet Japon eriği fidanı diktim. Hava şartlarının olumsuz geçmesi nedeniyle hasat 15 gün geciktiği halde 120 ton ürün bekliyorum. Şu anda aracı da kullanmadığım için direk Mersin haline topladığımız erikleri 2 lira 50 kuruş ile 4 lira 50 kuruş arasında satıyorum" dedi.

Bilinçli üreticilik yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Meyvenin seyreltilmesinden, gübrelenmesi, budamasına kadar her işimizi bilinçli olarak yapıyoruz. Bu da kaliteli ürün yetiştirmemize etken oldu. Bugüne kadar yetiştirdiğimiz ürünlerimizi toptan satıyordum ama tüccarlar maalesef Türkiye’nin kanayan yarası. Bahçemizde 100-120 ton ürün olduğu halde hangi tüccarı getirdiysek buradan 60 ton ürün alacağını söyledi. Ben de bu yıl ürettiğimiz ürünleri tüccara vermeyerek kendi ekibimi kurdum ve toplamda 120 ton ürün elde ettim. Topladığımız ürünleri de Mersin haline günlük 5 ila 20 ton arasında gönderiyoruz. Ürün kalitesi çok güzel ama fiyatlar çok tutarsız” dedi.