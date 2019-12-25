FİNANS

Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

Tokat'ta 10 yıl önce hobi olarak evinin balkonunda kurduğu atölyede takunya yapan Sevgi Gürses, talep görünce işi ticarete döktü. Gürses, ürettiği takunyaları çeyiz dükkanları ve hamamlara satarak para kazanıyor. Türkiye'nin birçok iline de sipariş usulü ürün gönderiyor.

Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu

Kent merkezinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Gürses, 10 yıl önce hobi olarak evde süs eşyası ve takunya üretmeye başladı. İlk başlarda az sayıda komşuları için hediyelik takunya yapan Gürses, çevreden talep gelmesi üzerine evinin balkonunu atölyeye çevirdi. Takunyaların kalıplarını sanayide biçtiren Gürses, balkondaki atölyesinde takunyaların üzerine çizdiği desenleri yakarak işliyor. Sosyal medya aracılığıyla satış yapan Sevgi Gürses, Türkiye'nin birçok iline takunya gönderdiğini ve taleplere yetişemediğini söyledi.

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Sevgi Gürses, "Daha önceden ahşap ile uğraşıyordum. Tablolar yaparken sonra takunya işlemeyi düşündüm. Eskiye olan hayranlığımdan dolayı takunya işlemeye başladım. Talep olunca da devam ederek satışa başladım. Çeyiz mağazalarına ve hamamlara yapıyorum. Bu güne kadar Türkiye'nin her tarafına gönderdim" dedi.

Takunyaları gürgen ağacından yaptığını belirten Gürses, "Evde atölyemde biçme imkanım olmadığı için sanayiye kalıpları gönderiyorum ve biçtiriyorum. Evde ben süslemesini yapıyorum. Zımparasını, desenini çizip yakıyorum. Vernikleyerek her aşamasını kendim yapıyorum. Ürünlere talepler çok iyi, ilk başlarda hiç ummamıştım böyle olacağını ama sevildi ve çok farklı geldi. Çeyiz mağazalarında da tutuldu. Hamamlardan ise çok fazla rağbet var. Hamamlar da halen kullanılıyor. Türkiye'nin birçok iline gönderdim" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Tokat takunya

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