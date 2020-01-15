Hollanda'da Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı

UTRECHT (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu trafiğinde üst üste ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Hollanda pazarını 2019 yılında yüzde 12’ye yakın bir artışla kapattık. Şu anki satışları incelediğimizde yüzde 10 bir artışla 2020'de de tekrar Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı artacak gibi gözüküyor." dedi.

Hollandalı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve Türkiye'nin en büyük katılımcı olarak yer aldığı Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı başladı.

Utrecht'teki Jaarbeurs salonunda bu yıl 50'ncisi düzenlenen ve 19 Ocak'a kadar devam edecek fuarda, Türkiye, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin 20 kurum ve kuruluşun katılımıyla açtığı yaklaşık 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu.

Fuarın resmi açılışı dolayısıyla Türkiye standında düzenlenen resepsiyona, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel Modrak ve Türkiye'den davetliler katıldı.