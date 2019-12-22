FİNANS

Honaz Tüneli 2020'de hizmete girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2019 09:49 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli’yi Antalya, Ankara ve Muğla’ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan ‘Honaz Tüneli’nin 2020 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "İnşallah bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020’de Denizlimiz daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" diye konuştu.

Tünelin geçtiği dağdan zemine yaklaşık 180 metre derinlikte olan tünelde iki tüp bulunurken, Denizli-Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

2020'DE BİTMESİ HEDEFLENİYOR

Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevreyoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi’ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak. 4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda ışık görme töreninin yapıldığı tünel tüpleri tamamen açılırken, yakın zamanda da tünelin iç kaplama beton çalışması tamamlandı. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan tünelde elektrik tesisatı ve havalandırma gibi çalışmalarda hızla devam ediyor. Tünelin yapım işini üstlenen yüklenici firmada yüzlerce işçi inşaatın bir an önce tamamlanması için adeta canla başla çalışıyor. Honaz Tüneli’nde diğer tünellerde olduğu gibi güvenlik açısından sürekli kontrolü sağlanan ve içerisinde barındırdığı acil durum noktaları da mevcut olacak.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tünelde sona yaklaşılan çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde dev projenin detayları daha net bir şekilde görülürken, dağların adeta ilmik ilmik işlendiği de gözler önüne serildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Honaz tüneli ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ankara-İzmir çevre yolunun şu anda faal olduğunu, tünelle Ankara-Antalya-Muğla çevre yolunun da aktif hale geleceğini dile getirdi. Başkan Zolan, "Şehrimizin iç bulvarından, caddelerinden şehirler arası geçişler artık bu çevre yolları üzerinden olacak. Özellikle ağır tonajlı araçların ve transit geçecek olan araçların bu çevre yolunu kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok çok rahatlayacak. Bizim de takip ettiğimiz, bizim de bitmesini arzu ettiğimiz ve şehrimize trafik anlamında, hızlı ulaşım anlamında ve konfor anlamında birçok güzelliği sağlayacak olan bir tünelimiz, bir çevre yolumuz. İnşallah bu tüneli faaliyete aldığımızda 2020’de Denizlimiz
daha da rahatlamış, farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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