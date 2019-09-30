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Honda/Kılıçer: Faiz indirdirimi oto satışlarını üç ayda yüzde 25-30 artırır

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kamu bankalarının yerli otomobil alım kredilerindeki faiz indirminin, sektörde son çeyrek satışlarını yüzde 25-30 dolayında artıracağını söyledi ve "Üç aylık faiz indirimleri gerçekten bir can suyu niteliğinde oldu" dedi.

Honda/Kılıçer: Faiz indirdirimi oto satışlarını üç ayda yüzde 25-30 artırır

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek, taşıt kredisi kapmanyası başlattı. Üç banka, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markalarının binek ve ticari araçlarının alımlarında kullanılacak kredilerde, 01 Ekim – 31 Aralık döneminde 0.49 - 0.69 aylık faiz uygulayacak.

DHA'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Kılıçer, "Faiz indirimi nereye götürür bizi tam olarak kestirilemiyor; ama, kabaca bir tahmin vermek gerekirse yüzde 25-30 civarında biz bu üç aylık periyotta, pazarın daha daha artacağını düşünüyoruz" dedi:

'ÜÇ AYLIK FAİZ İNDİRİMLERİ GERÇEKTEN BİR CAN SUYU NİTELİĞİNDE OLDU'

"Aslında bunun bir backgrounduna bakmak lazım çünkü yaklaşık bir yıl içerisinde otomotiv sektöründeki pazar ciddi şekilde düştü, baktığınızda bir milyona giden pazar 2019 yılı tahminlerinden bahsedeyim biraz; yaklaşık işte 300 bin 400 bin civarında kapanacağı söyleniyordu son döviz krizinden sonra, ancak tabii bu tür faiz indirimleri, ÖTV indirimiyle beraber bakıldığında ciddi şekilde etkili oluyor.

"Bir milyona koşan pazar aynı zamanda yatırımları da buraya getiriyordu. Eee tabi 500 binler ciddi şekilde otomotiv sektörünün maalesef zor durumda kalmasını sağladı.

"Faiz indirimi nereye götürür bizi tam olarak kestirilemiyor; ama, kabaca bir tahmin vermek gerekirse yüzde 25-30 civarında biz bu üç aylık periyotta, pazarın daha daha artacağını düşünüyoruz.

"Geldiğimiz noktada 500 binlik bir pazardan bahsedebiliriz. Aslında 500 bin tekrar söylüyorum önceki dönemle karşılaştırıldığında yüzde 50’lik bir düşüş anlamına geliyor.

"Yani neresinden bakarsanız bakın bundan sonraki döneminde eğer pazar tekrar bir milyona ulaşılması noktasından yaklaşılıp bir önlem alınmazsa hem bayi hem distribütör çok zor durumda kalacak.

"Bildiğiniz gibi, otomotiv sektörü sadece otomotivcilerden oluşmuyor; plastik sanayii, cam sanayii, çelik sanayii gibi birçok sektör maalesef otomotiv sektörünün bu zor durumundan negatif olarak etkileniyorlar.

"Bu anlamda genel bir ifadeyle değerlendirecek olursak üç aylık faiz indirimleri gerçekten bir can suyu niteliğinde oldu ama bundan sonrası herkes tarafından merak edilen bir konu.

"Görünen o ki 500 binlik pazar maalesef şu an için yeterli değil biz tekrar eğer bir milyona doğru koşacaksak bunun çok ötesinde adımlar atılması gerekiyor doğrusu."

'BU FAİZ İNDİRİMLERİ BEKLEYEN BİR SÜRÜ İNSANI TEKAR GERİ DÖNDÜRECEKTİR'

DHA'nın sorularını yanıtlayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı da, faiz indiriminin kararsızları harekete geçireceğini söyledi:

"Evet otomotiv için aslında çok iyi bir haber, çünkü biliyorsunuz son bir senedir otomotiv istediği yere gelemedi. ÖTV indirimlerinde iyi bir dönem yaşandı.

"Buna benzer yeni bir habere aslında çok ihtiyacımız vardı.

"Bu faiz indirimleri şu anda kararsız durumda bekleyen aslında otomobil almak isteyen, ticari araç almak isteyen ve ne olacak acaba diye bekleyen bir sürü insanı tekrar geri döndürecektir.

"Bence çok iyi bir şey. Buna benzer bir iki ufak şey daha gelirse Kasım, Aralık aylarında otomotivin tekrar eski günlerine geri dönebileceğini hayal ediyoruz inanıyoruz, onun için her açıdan çok iyi bir gelişme."

'ARAÇ FİRMALARININ DA BİRAZ İNDİRİM YAPMASI LAZIM'

DHA'nın sorularını yanıtlayan Göksel Erbil, "Tabii ki bence olumlu etkisi olacaktır. Sonuçta piyasaların çok durgun olduğu bir dönemdeyiz ve insanlar araç almakta güçlük çekebiliyorlar. Farklı alternatif yöntemler de var, ama bankaların faiz indirimi gerçekten sıfır araç alacaklar için çok mantıklı bir hareket olmuş" dedi.

Serkan Bölükbaşı da, konuyla ilgili olarak DHA'ya, "Olur bence kesinlikle olur. Yani Türkiye’deki gelişecek her şey için bence faiz indirimi çok önemli. Eğer gerekli şartlar oluşursa araç almayı düşünüyorum. Araç firmalarının da biraz indirim yapması lazım ama bunun için" diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer kamu bankaları kredi faiz

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