FİNANS

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Brexit belirsizliği nedeniyle İngiltere'deki fabrikasını kapatma kararı alan Honda'nın ardından ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor da Brezilya'daki bir fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini açıkladı.

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Co Brezilya'daki bir fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini açıkladı.

Şirket daha önce Avrupa'daki faaliyetlerinde binlerce kişinin işini kaybetmesine yol açacak değişiklikler açıklamıştı.

Avrupa'daki yeniden yapılanmanın ardından analistler şirketin Güney Amerika'da benzer bir adım atacağını tahmin ediyorlardı. Ford CEO'su Jim Hackett geçen ay Güney Amerika'daki yeniden yapılanmanın çok gecikmeyeceğini ifade etmişti.

http://finans.mynet.com/haber/detay/otomotiv/japon-otomotiv-devi-honda-turkiye-fabrikasini-kapatacak-mi/262270/

Ford Brezilya'da Sao Bernardo do Campo'da bulunan, 1967 yılından bu yana üretim yapan yaklaşık 2,700 kişinin çalıştığı fabrikasını kapatacak. Daha önceleri otomobil üreten fabrikada 2001'den bu yana F-4000 ve F-350 ticari araç modeller üretiliyordu.

Fabrikanın kapanması Ford'un Brezilya'da ticari araç yerine otomobillere odaklanacağını ve üretimi Bahia eyaletindeki yeni fabrikasında sürdüreceğini gösteriyor.

Ford bir yandan üretim, satış ve finansman faaliyetlerini yeniden yapılandırırken bir taraftan da Volkswagen ile çeşitli alanlarda işbirliği müzakereleri yürütüyor.

İki şirket geçen ay ticari araçları kapsayan bir işbirliğini anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında VW ticari vanların Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılması olası.

Ford-VW işbirliği anlaşmasının ileride elektrikli ve otonom araç geliştirmeyi de kapsamayacak şekilde genişletilmesi de olası. Yatırıcılar müzakerelerinin ne sonuç vereceğini yakından izliyorlar.

Ford ve Volkswagen ticari ve elektrikli araçların yanı sıra Güney Amerika gibi geniş coğrafyalarda üretim kapasitesini ortak kullanmak konusunda istişare yürüteceklerini belirtmişlerdi.

KAYNAK: REUTERS

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Brexit Honda ford motor

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