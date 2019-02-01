FİNANS

Hortum faciasında 30 milyon TL tazminat ödendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2019 16:59 | Son Güncelleme

Tarım Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasında bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını, 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

Hortum faciasında 30 milyon TL tazminat ödendi

Tarım Bakanlığı, Antalya'daki hortum faciasıyla ilgili 24-31 Ocak tarihlerinde bin 380 hasar dosyasının sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlık 30 Ocak tarihine kadar 30 milyon TL tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

30-31 Ocak arasındaki hasar ihbarlarıyla ilgili 900 civarındaki hasar tespit işlemi ise sürüyor. Bakanlık, 4 Şubat 2019 tarihine kadar tespitlerin tamamlanacağını belirtti.

Bakanlık ayrıca tarım kredi kooperatiflerince gübre fiyatlarında yüzde 5 indirim yapıldığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
tarım bakanlığı tazminat

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