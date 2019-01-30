Hortum, meyve ve sebze fiyatlarını ikiye katladı

Türkiye'nin örtü altı sebze-meyve üretim merkezi sayılan Antalya'da, Perşembe gününden bu yana meydana gelen hortumlar, sebze ve meyve seralarında da tahribe yol açtı. Felaket sonrası 26 bin dönümlük alanın etkilenmesi sonucu sebze ve meyve miktarını düşürürken, fiyatların da yükselmesine neden oldu.



'VATANDAŞLAR HORTUMDAN ÖNCE 2 KG ALIYORDU, ŞİMDİ 1 KİLO BİLE ALAMIYOR'

Fiyatların yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Esenler'de pazar esnafı, yaşanan felaket öncesinde fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Örnek olarak biber 5-6 liraydı. Şimdi biber halde 10 lira. İster istemez bunun masrafı da az oluyor. Patlıcan hortumdan önce halde 6-7 liraydı, şimdi 11-12 lira arasında fiyatları bulunuyor. Bu bizi ister istemez etkiliyor, vatandaşı etkiliyor. Bizim içinde çok zor. Fiyatlar düşük olsaydı daha fazla mal getirebilecektim. Tezgahımda şu anda sadece 20 kg patlıcan var. Hortumdan önce fiyatlar düşüktü. İnsanlar hortumdan önce 2 kg alıyordu, şimdi vatandaş 1 kilo bile alamıyor. Anne baba yemiyorsa bile çocuğu yiyor. Yarım kilo da olsa alıyor. Her tarafı etkiliyor bu fiyatlar" dedi.