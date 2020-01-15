Huawei FreeBuds 3'ten şehrin gürültüsüne etkin çözüm

İSTANBUL (AA) - Huawei FreeBuds 3, hassas ve gerçek zamanlı algoritmasıyla çevre gürültüsünün etkin bir şekilde azaltılmasını sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, çevredeki istenmeyen sesler, günlük yaşamda kişiyi her taraftan çevreliyor ve özellikle şehir hayatında her yerde ortaya çıkan gürültüler, dinlenmeye engel olarak sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Huawei FreeBuds 3, dünyanın ilk açık tasarıma sahip aktif gürültü engelleme özelliğiyle şehrin içinde özel bir alan yaratmaya olanak sağlıyor.

Huawei, FreeBuds 3'ün geliştirilmesi aşamasında gürültü sinyali verilerini birçok farklı senaryoda analiz ederek sinyal özelliklerini sınıflandırdı ve kategorilere ayırdı.

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir ses dijital sinyal işlemcisiyle birlikte geliyor.

Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ'e varan oranları ile öne çıkıyor.

- Farklı kulak kanalı şekillerine göre ayarlanıyor

Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, Huawei FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.