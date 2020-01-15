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  4. Huawei FreeBuds 3'ten şehrin gürültüsüne etkin çözüm

Huawei FreeBuds 3'ten şehrin gürültüsüne etkin çözüm

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 11:01 | Son Güncelleme

Huawei FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri ve bin 99TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Huawei FreeBuds 3, hassas ve gerçek zamanlı algoritmasıyla çevre gürültüsünün etkin bir şekilde azaltılmasını sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, çevredeki istenmeyen sesler, günlük yaşamda kişiyi her taraftan çevreliyor ve özellikle şehir hayatında her yerde ortaya çıkan gürültüler, dinlenmeye engel olarak sağlığı da olumsuz etkiliyor.

Huawei FreeBuds 3, dünyanın ilk açık tasarıma sahip aktif gürültü engelleme özelliğiyle şehrin içinde özel bir alan yaratmaya olanak sağlıyor.

Huawei, FreeBuds 3'ün geliştirilmesi aşamasında gürültü sinyali verilerini birçok farklı senaryoda analiz ederek sinyal özelliklerini sınıflandırdı ve kategorilere ayırdı.

Huawei, Kirin A1 yongası için gelişmiş bir ses dijital sinyal işlemcisiyle birlikte geliyor.

Yonga, ses işleme frekansında sunduğu 356 MHZ'e varan oranları ile öne çıkıyor.

- Farklı kulak kanalı şekillerine göre ayarlanıyor

Hassas ve gerçek zamanlı 3A çağrı gürültü azaltma algoritması, Huawei FreeBuds 3'ün diğer tarafın daha net duymasını ve yüksek kaliteli bir çağrı deneyimi yaratmasını sağlamak için çevre gürültüsünü etkin bir şekilde azaltmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds 3, hem çağrı gürültüsünü azaltma hem de gerçek zamanlı aktif gürültü azaltma özelliğini destekleyen ilk Open-fit TWS kulak içi kulaklık olarak biliniyor.

Kulak kanalının simülasyonuna dayanarak, gürültü azaltma sinyalinin çıkış frekansı ve yoğunluğu, farklı kulak kanalı şekilleri için ayarlanarak aktif gürültü azaltma etkisi elde ediliyor.

ANC işlevini açmak ve kapatmak için sol kulak içine hafifçe vurularak gürültülü bir mekanda bile müzik dinlenebiliyor.

Huawei FreeBuds 3, siyah ve beyaz renk seçenekleri ve bin 99TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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