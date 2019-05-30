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Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.05.2019 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı.

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta rotasını Latin Amerika'ya kırdı. Birlik tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Latin Amerika ülkelerinde faaliyet gösteren tedarik ve perakende firma temsilcileri Türk üretici firmalarla bir araya geldi.

"Özel Nitelikli Alım Heyeti" programı kapsamında aralarında Grupo Exito, Grupo Nutresa ve Grupo Carulla gibi prestijli markaların bulunduğu 16 firma yetkilisi, Türk üreticiler ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ilk günden itibaren çeşitli anlaşmalara imza atılırken, iş birlikleri yapılması gibi konularda görüş birliğine varıldı.

'LATİN AMERİKA'YA İHRACAT YÜZDE 47,8 ARTTI, ÜRÜNLERİMİZDEN MEMNUNLAR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, henüz ilk günde bin 200'e yakın görüşme sağlandığını belirterek, 20 milyon doları aşan anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

Latin Amerika ülkelerine yönelik ihracatın artırılması için çabalarının süreceğini vurgulayan Okutur, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl Amerika'ya gıda ihracat tutarı 1,3 milyar dolardı. Yeterli olmayan bu rakamı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İhracatta Latin Amerika ülkeleri hedefimizde. Bu yıl Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerine ihracat artışı yüzde 48'i buldu. Kuzey Amerika'da ise yüzde 11'lik bir yükseliş var. Ürünlerimizden çok memnunlar, bir kez satınca devamı geliyor. Ürünlerimizin kalitesine de güveniyoruz. Firmalara, markalaşalım, kaliteyi koruyalım ve yüksek katma değerli hale getirelim diye sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz."

Okutur, alım heyeti organizasyonlarını sürdüreceklerini kaydederek, "Bu yıl gıdada ihracat rakamımızın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. Sadece biz 2 milyar dolar yapıyoruz bunu daha da artıracağız. İhracatçı firmalarımızın para kazanması gerekiyor. O yüzden katma değerli ürünler üretmeliyiz. Alım heyetlerimize katılan en iyi firmaları seçerek yıl sonunda VIP alım heyeti gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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