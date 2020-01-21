Hububatta 12 ayda 7 milyar dolarlık ihracat

Gül KABA-İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2019 yılında 205 ülkeye yaklaşık 7 milyar dolarlık ürün ihraç ettiklerini söyledi.

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, bu yıl elde ettikleri ihracat gelirini açıkladı. Birlik olarak ihracata çok önem verdiklerini söyleyen Okutur, nitelikli alım heyetlerindeki son durum ve Hyve Group tarafından bu yıl 28’inci kez düzenlenecek olan WorldFood İstanbul Fuarı’nın önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

YILSONU İHRACATIMIZ 7 MİLYAR DOLAR

2019 yılını 7 milyar dolarla kapattıklarını hatırlatan Okutur, “2023 için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bu yönde çok hızlı yol alıyoruz. Bu hedefi daha kısa sürede yakalayacağımızı umuyorum. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, ABD, Irak ve Suriye, birlik olarak en çok şekerli, unlu mamuller ve çikolatalı ürünlerin ihracını yapıyoruz” dedi.

ÜRÜNLER 205 ÜLKEYE GÖNDERİLİYOR

Birliğin 2 binden fazla üye firması olduğunu aktaran Okutur, “Şu anda 205 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üyelerimizin hedefleri dünyanın her yerinde olmak ve ihracatlarını artırmaktır. Biz de üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için birlik olarak tertiplediğimiz dünya çapında birçok fuar var. Fuarlardan iyi geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.