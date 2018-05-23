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Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan dolar açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan dolar açıklaması

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dolar

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