Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan dolar açıklaması

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dolardaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.
Bozdağ "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır" dedi.
Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar
Tahtakale’de bazı döviz büroları işlem yapmadı
Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir
Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum