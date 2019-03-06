FİNANS

Hurda 178 bin 133 ton lastik geri kazandırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, "2018 yılında 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik toplandı." dedi.

Hurda 178 bin 133 ton lastik geri kazandırıldı

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) Genel Sekreteri Erdal Kurt, geçen yıl 178 bin 133 ton ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL) toplandığını belirterek, bunun 100 bin tonunun malzeme, 16 bin 133 tonunun pirolitik yağ (Geri dönüşümde ortaya çıkan sıvı yakıt), 62 bin tonunun da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak geri kazandırıldığını bildirdi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin ÖTL'lerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılması konusunda 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "yetkili kuruluş" olarak belgelendirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'nin her yerinden ÖTL topladıklarını anlatan Kurt, "2018 yılında 178 bin 133 ton ÖTL toplandı. Bu rakam LASDER'in 2018 yılı kota mecburiyetinin yüzde 100'üdür, yani derneğimiz kota yükümlülüğünü tam olarak gerçekleştirmiştir. Toplanan bu miktarın 100 bin tonu malzeme geri kazanımına, 16 bin 133 tonu pirolitik yağ kazanımına, 62 bin tonu da enerji amaçlı çimento sektörüne ek yakıt olarak kazandırıldı." bilgisini verdi.

EN ÇOK İSTANBUL VE İZMİR ANKARA'DAN TOPLANDI

Kurt, en çok ÖTL'nin sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Konya, Mersin, Antalya ve Bursa'dan toplandığını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı yenileme pazarı satışlarının 340 bin ton olduğunu aktaran Kurt, ilgili yönetmelik gereği bu miktarın yüzde 80'ine denk gelen 272 bin tonunun ÖTL olarak toplanıp geri kazandırılması gerektiğini söyledi.

Bu miktar içinde LASDER üyelerinin payının 177 bin 654 ton olduğunu aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"LASDER kendi kotasının haricinde, 500 ton da ayrı toplama ve geri kazandırma faaliyeti yapmıştır. LASDER dışında kalan ve toplanması gereken 94 bin 346 ton ÖTL vardır. Bakanlık verilerine göre toplanması gereken bu 94 bin ton ÖTL'den sadece 22 bin tonu toplanmıştır. Buradan ortaya çıkan ise 72 bin ton ÖTL toplanmamış ve bunun muhatabı firmalar yükümlülüklerini yerine getirmemişlerdir. Bu konuda takip ve değerlendirme Bakanlığın yetkisindedir. Vatandaştan beklentimiz, ÖTL'lerini doğaya atmaması ve daha kolay toplanabilmesi için yeni lastik aldıkları noktaya bırakmalarıdır."

'TÜRKİYE YÜZÖLÇÜMÜNÜ ÜÇ SEFER KAPLAR'

Kurt, dernek olarak 2009'dan bugüne kadar 1 milyon ton ÖTL'nin toplanarak geri kazandırıldığını kaydetti.

Toplanan ÖTL'lerle neler yapılabileceğine değinen Kurt, "1 milyon ton ÖTL yan yana dizilse Türkiye yüz ölçümünü 3 sefer kaplar, üst üste dizilse 78 bin Eyfel Kulesi'ne ulaşırdı. 1 milyon ton ÖTL'nin 650 bin tonu malzeme geri kazanımına, 350 bin tonu ise enerji kaynaklı çimento sektörüne ek yakıt olarak verilmiştir." ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

PARTNERSıfır makyaj Hande!Sıfır makyaj Hande!
Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararınına ne dedi? Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararınına ne dedi?
Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklamasıBankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt lastik

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Bakan şartları açıkladı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Bakan şartları açıkladı

Erdoğan duyurdu! Bu ay içinde ödenecek

Erdoğan duyurdu! Bu ay içinde ödenecek

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Seçimden sonra altın ve dolarda ne olur?

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memurların gözü KİK toplantılarında

3 milyon memur bu haberi bekliyor

Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararınına ne dedi?

Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararınına ne dedi?

TBB'den önemli KOBİ Değer Kredisi açıklaması

Bankalar Birliği'nden önemli kredi açıklaması

Merkez bankası faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Erdoğan duyurdu! Çiftçilere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme yapılacak

Erdoğan duyurdu! Bu ay içinde ödenecek

'2019 enflasyonu hedefin çok altında olacak'

Bakan Albayrak açıkladı: 318 firma çekildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.