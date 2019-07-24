Hurda uçaklara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Havaalanlarında sahipsiz, hurdaya dönmüş, kazalı uçakların bulundukları yeri terk etmelerini sağlamak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Resmi Gazete’de yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe göre havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının tüm ücretlerin ödenmesine ilişkin tebligat gönderilecek. Tebligatın ardından uçağın bulunduğu alandan kaldırılması için 30 gün süre verilecek.

Yabancı sicile sahip uçaklar için ise hangi ülkeye kayıtlıysa o ülkenin sivil havacılık otoritesine bildirim yapılacak.

Kaza yapmış ve hava limanında kalmış olan uçaklar için ise rapor düzenlenecek ve bu rapor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Kaza harici bekleyen uçaklar için ise yine rapor düzenlenecek ve gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Rapor ücreti ise uçağın satışından elde edilecek gelirden karşılanacak.

HURDAYA AYRILACAK

Tutulan raporlarda uçağın hurdaya ayrılacağı beyan edilirse her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya çıkarılacak.