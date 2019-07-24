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Hurda uçaklara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre rapor düzenlenerek havaalanlarında sahipsiz ve hurda durumuna gelen uçakların sicilden terki ve tasfiye işlemleri başlatılabilecek.

Hurda uçaklara ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Havaalanlarında sahipsiz, hurdaya dönmüş, kazalı uçakların bulundukları yeri terk etmelerini sağlamak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Resmi Gazete’de yönetmelik yayımlandı.

Yönetmeliğe göre havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının tüm ücretlerin ödenmesine ilişkin tebligat gönderilecek. Tebligatın ardından uçağın bulunduğu alandan kaldırılması için 30 gün süre verilecek.

Yabancı sicile sahip uçaklar için ise hangi ülkeye kayıtlıysa o ülkenin sivil havacılık otoritesine bildirim yapılacak.

Kaza yapmış ve hava limanında kalmış olan uçaklar için ise rapor düzenlenecek ve bu rapor Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek. Kaza harici bekleyen uçaklar için ise yine rapor düzenlenecek ve gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Rapor ücreti ise uçağın satışından elde edilecek gelirden karşılanacak.

HURDAYA AYRILACAK

Tutulan raporlarda uçağın hurdaya ayrılacağı beyan edilirse her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya çıkarılacak.

Terkin işleminden sonra, Türk siciline kayıtlı hava aracının sicil kaydında takyidat bulunması halinde Genel Müdürlük tarafından ilgili icra müdürlükleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, terkin işleminin yapıldığı ve hurda olarak hava aracının satışının yapılacağı hususunda bilgi verilecek.
Hurdaya ayrılan hava araçları, Genel Müdürlüğün ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılarak, bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Genel Müdürlüğün emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek.

KAYNAK:AA

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Havaalanı resmi gazete hurda

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