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Hürkuş'u artık Hava Kuvvetleri pilotları uçuracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2018 10:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarıyla ilk uçuşunu yapacağının müjdesini verdi.

Hürkuş'u artık Hava Kuvvetleri pilotları uçuracak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük Eylem Planı'nın koordinasyonunu yürüten Oktay, eylem planındaki savunma sanayisine ilişkin faaliyetleri yerinde incelemek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Oktay, TUSAŞ şeref defterini imzaladı. Oktay, daha sonra Kotil'den 6 Eylül'de ilk uçuşunu yapan yerli T625 genel maksat helikopteri, ATAK, özgün ATAK-2 helikopteri, Hürkuş, ANKA, Milli Muharip Uçağı ve diğer projeler hakkında brifing aldı.

HÜRKUŞ, ÇİĞLİ YOLCUSU

Brifingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce 6 Eylül 2018'de uçurulması talimatı verilen T625 helikopterinin ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini vurgulayan Oktay, kabinenin 100 günlük eylem programında yer alan, TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen ve TUSAŞ'ın test pilotları tarafından uçurulan yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş'un kasım ayının ilk haftasında İzmir Çiğli'de Hava Kuvvetleri pilotlarıyla ilk uçuşunu yapmaya başlayacağını söyledi.

Oktay, daha sonra T625 genel maksat helikopterinin montaj hattının yer aldığı hangara geçti. Hazırlanan pilot montunu giyerek, yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirmesi amaçlanan T625 genel maksat helikopterinin kokpitine oturan Oktay, 6 Eylül'de ilk test uçuşunu yapan pilot Arif Ateş'ten helikopterle ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TUSAŞ çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, şu anda helikopter montaj hattında olduklarını ancak yaptıkları işlerin montajın çok ötesinde olduğunu söyledi.

'TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLEN BİR YAPININ İÇİNDEYİZ'

A'dan Z’ye her ayrıntısı Türk mühendislerince tasarlanan ve imal edilen ürünlerin montajının yapıldığını belirten Oktay, "Burada yapılan her işte sizin alın teriniz, emeğiniz, göz nurunuz var. Bu ürünlerle sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla yetinmeyip Silahlı Kuvvetlerimizin lojistik boyuttaki ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde tüm ihtiyaçları karşılayabilen bir yapının içindeyiz. Bu yapının ana taşları sizlersiniz. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Oktay, TUSAŞ çalışanlarının kendilerine büyük bir öz güven kazandırdığını söyledi.

'LİDERLERİMİZE VERDİĞİ SÖZÜN ALTINI DOLDURAN BİR EKİP'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil başta olmak üzere tüm yönetim kademesindekiler ile ürünlerin yapılmasında emeği geçen herkesi yürekten tebrik eden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"6 Eylül sabahı yerli T625 genel maksat helikopteri test edildi. Sayın Genel Müdürümüzden bize 'Özgün helikopteri test edeceğiz.' diye bilgi gelmişti. Bu tarih 6 Eylül 2018 sabah 06.00 olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 yıl önce belirlenen bir tarihti. Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı çalışmaları diğer alanlarda da aynı şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah bunun aynı azimle yine savaş uçağında da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Özgün genel maksat helikopterinden sonra ATAK-2 diye ifade ettiğimiz daha gelişmiş kapasiteye sahip taarruz helikopterimizi geliştireceğiz. Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz.

TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil, kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz. Buradan ayrıca bir teknoloji transferini de hep birlikte sağlayacağız."

Oktay, daha sonra TUSAŞ tarafından üretilecek 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçağı'nın tasarım ofisini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Demir eşlik etti. AA


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Hürkuş Hava Kuvvetleri pilotu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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