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Hurma fiyatları tavan yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Ramazan alışverişi yapan vatandaşlar hurma fiyatları karşısında şaşkına döndü.

Ramazan ayında, iftarda ve sahurda en çok tüketilen yiyeceklerin başında gelen hurma fiyatlarının yüzde 100 arttığı bildirildi.

Ramazan ayı yaklaşırken hurma fiyatları yüzde 100 arttı

Bu yıl ki hurma fiyatları hakkında bilgi veren Kadir Kahraman, piyasalardaki dengesizlik sebebiyle hurma fiyatlarının da tavan yaptığını ifade etti.
Kahraman, “Geçtiğimiz yıllarda 10 ton civarında hurma getiriyorduk.
Bu yıl fiyatlardaki yükseliş sebebiyle 1 ton hurma alabildik. Kudüs süper jumbo hurmanın kilogramını 80 TL’ye satıyoruz.
Bir adet hurmanın fiyatı ise 1 lira 76 kuruşa denk geliyor.
Pahalı hurmayı vatandaşlar taneyle alacaklar. Ancak dar gelirli vatandaşların alabilecekleri hurma çeşitleri de var.
10 TL den başlayıp, 80 TL ye kadar hurma çeşidimiz bulunuyor” dedi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
hurma Ramazan ayı Kütahya

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