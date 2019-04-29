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Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Zam oranları hurma ve zemzeme de yansıdı. Ramazan Ayında sofralarda olacak zemzem suyu ve hurma fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış oldu.

Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle beraber satışlarında artış gösteren hurma ve zemzem suyunun fiyatları bu sene zamlı olacak.

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hurma zemzem

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